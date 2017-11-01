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    Teröristi ele veren not: Sonsuza dek sürecek

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 20:23 | Son Güncelleme:

    New York Şehri Polis Teşkilatı, New York saldırganının ele geçirilen notlarında “DEAŞ sonsuza dek sürecek” yazdığını bildirdi.

    New York Şehri Polis Teşkilatı tarafından saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Komiser Yardımcısı John Miller, New York saldırısını gerçekleştiren zanlının el yazısıyla yazılmış notlarında “DEAŞ sonsuza dek sürecek” yazdığını söyledi. Miller, zanlının saldırıyı haftalardır planladığını ve kendisine ait bir çok bıçak bulunduğunu da sözlerine ekledi.

    ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından saldırganın da ülkeye kura yoluyla göç ettiği ortaya çıkmıştı.

     

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    Etiketler: saldırgan
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