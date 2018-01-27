Teröriste linç girişimini Türk askeri engelledi

Sıcak bölgeden bugün gelen videoda bir kişi Arapça küfür ederek teröriste saldırmak isterken görülüyor. Özel Kuvvetler askeri saldırıya engel olurken “Ben Türk’üm kardeşim, ilgileniyorum” diyerek teröristi teslim alıyor. Bunun üzerine ÖSO savaşçılarından bazıları da saldırmak isteyenleri “Tamam, Türkler aldı” diye yatıştırıyor. TSK kaynakları, askerlerin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hukuk kurallarına azami özen gösterdiğini vurguluyor. Harekatta daha önce Suriye topraklarında canlı ele geçen teröristler de mahkemeye çıkarılmak üzere Türkiye’ye getirilmişti.