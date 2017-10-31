Terörist, saldırı planı ve bombayla yakalandı

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern’de özel tim, bu sabah 19 yaşındaki bir gencin ve bağlantıda olduğu kişilerin evlerine baskın düzenledi. 19 yaşındaki Suriyeli Yamen A.’nın evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler ve somut terör saldırısı planı bulundu. Eyaletin başkenti Schwerin yakınlarındaki Neu Zippendorf’ta yapılan baskınla 19 yaşındaki Yamen A., terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alındı.

Federal Savcılık ‘ağır şüpheli’ olarak Yamen A. hakkında tutuklama kararı çıkardı. Polisin şüpheli Suriyeli genci uzun süredir takip ettiği belirtildi. Şüpheli gencin mümkün olduğunca çok sayıda insanı öldürme hedefiyle bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu kaydedildi. Savcılık olayla ilgili yerel saatle 14.00’te ayrıntılı açıklama yapacak.