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    Terörist itiraf etti! Karadeniz'de sığınaklar bulundu

    Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
    26.10.2017 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası’nda halkın ihbarı sonucu 2 gün önce yakalanan ’Aram kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan'ın sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren teröristin yer göstermesiyle yapılan aramalarda, arazide sığınaklar tespit edildi.

    Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu süren Aram kod adlı PKKlı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Örgütün Karadenizde Tunceli’den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu, Roşad Ankara kod adlı PKKlı terörist Rahman Sümer ile ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Önerin bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi. Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan ’Türk Tarık’ kod adlı ’Barış Öner’ adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Artvin’in Şavşat İlçesi’nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı’nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.

    Terörist itiraf etti Karadenizde sığınaklar bulundu

    TERÖRİST YER GÖSTERDİ, SIĞINAKLAR BULUNDU

    Aram kod adlı PKKlı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun’un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Terörist itiraf etti Karadenizde sığınaklar bulundu

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    PKK’lı teröristin sağ olarak yakalanması ardından güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Giresunun Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzonun Maçka İlçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edildi. Ankaradan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye geldi. Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonların süreceği belirtildi.

    Terörist itiraf etti Karadenizde sığınaklar bulundu

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