Teröre 'cirit' atışı

BURSEYA’YA YOĞUN ATIŞ

Hatay sınır hattında dün savaş uçakları ile helikopterlerin yoğun uçuşu dikkat çekti. TSK, savaş uçaklarıyla havadan, Fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla ise karadan PYD/YPG-PKK terör mevzilerini yoğun ateş altına aldı. Burseya Dağı tepelerinde PKK gözlem noktaları Fırtına obüslerinin hedefi oldu. Türk topçusunun birçok kez vurduğu Burseya Dağı çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD/YPG-PKK teröristleri arasında yoğun çatışmalar devam ederken, Hakkâri ve Kayseri Dağ Komando Tugayları’ndan komandolar da ÖSO’ya destek verdi. Azez hattındaki Marin köyü civarında da ÖSO ile teröristler arasında ciddi çatışmalar yaşandı.

Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askerinin yaralandığı öğrenildi. Kilis’e getirilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

sızmaya çalıştılar

Şeyh Horoz bölgesindeki TSK güçlerine saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan PYD/YPG-PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.