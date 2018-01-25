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    Teröre 'cirit' atışı

    UĞUR ERGAN - ANKARA
    25.01.2018 - 01:38 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtının 5’inci gününde dün terörist hedeflere havadan ve karadan bombardıman devam etti.TSK, Afrin harekatında önceki gün ilk kez, yerli üretim T-129 Atak helikopterini de kullandı. Afrin’in batısında yine yerli üretim olan ve ‘Engerek’ olarak adlandırılan lazerli hedef belirleme cihazlarının işaretlediği terörist hedeflerini vuran Ataklar, ‘Cirit’ lazer güdümlü füzeleri de fırlattı.

    Teröre cirit atışıBURSEYA’YA YOĞUN ATIŞ

    Hatay sınır hattında dün savaş uçakları ile helikopterlerin yoğun uçuşu dikkat çekti. TSK, savaş uçaklarıyla havadan, Fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla ise karadan PYD/YPG-PKK terör mevzilerini yoğun ateş altına aldı. Burseya Dağı tepelerinde PKK gözlem noktaları Fırtına obüslerinin hedefi oldu. Türk topçusunun birçok kez vurduğu Burseya Dağı çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD/YPG-PKK teröristleri arasında yoğun çatışmalar devam ederken, Hakkâri ve Kayseri Dağ Komando Tugayları’ndan komandolar da ÖSO’ya destek verdi. Azez hattındaki Marin köyü civarında da ÖSO ile teröristler arasında ciddi çatışmalar yaşandı.

    Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askerinin yaralandığı öğrenildi. Kilis’e getirilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    sızmaya çalıştılar

    Şeyh Horoz bölgesindeki TSK güçlerine saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan PYD/YPG-PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ise 8 terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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