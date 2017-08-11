Teröre 6 yıl esir kaldı! Müslüman oldu

Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Güney Afrikalı Stephen McGown, Sahra Çölü’nü motosikletiyle geçtiği gezi sırasında Timbuktu’da kaçırılarak esir alındı. Terör örgütü El Kaide tarafından 2011 yılında esir alınan 3 kişi ve ‘Timbuktu Three’ (Timbuktu Üçlüsü) olarak anılan 3 tutsaktan biri oldu.

O dönemde esir alınmaya çalışılan bir Alman turist ise hayatını kaybetmişti.Esir alındığı süre boyunca Mali’de tutulan ve Timbuktu Üçlüsü’nün en uzun süre tutsak kalan üyesi olan McGown, temmuz ayının başlarında serbest bırakıldı.

Salıverilmesinden 10 gün sonra açıklamalarda bulunan McGown, tutsak olduğu dönem boyunca kendisine iyi davranıldığını fakat annesinin ölümünden önce salıverilmediği için perişan halde olduğunu söyledi.

"TRAVMATİK DENEYİMLE BAŞ EDEBİLMEK İÇİN MÜSLÜMAN OLDUM"

McGown, yaşadığı travmatik deneyimlerle baş edebilmek için Sahra Çölü’nde Müslüman olduğunu açıkladı. Diğer iki tutsakla birlikte bazı geceleri kelepçeli ve zincire vurulmuş şekilde geçirdiklerini açıklayan McGown, ‘Kötü bir durumdayken iyiyi görebilmek için yapabileceğimin en iyisini yaptım. Eve daha iyi bir insan olarak gelmek istedim.’ dedi.

’İslam’da pek çok güzellik görüyorum. Çok iyi ve sağlam bir karaktere sahip olmayı gerektiriyor.’ ifadelerini kullanan McGown, deneyimlerinden sonra da hayata pozitif bakmaya kararlı olduğunu söyledi.