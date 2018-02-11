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    Terör yandaşlarının son yalanı!

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Afrin harekatı devam ederken terör örgütü yandaşlarının kara propaganda çalışmaları da devam ediyor. Bu kez de Mart 2017'de öldürülen 14 PKK'lı teröristin görüntülerini, asker cenazeleri diye yaymaya çalıştılar.

    Afrin'de dün kırıma uğrayan helikopterde 2 askerimiz şehit olmuştu. Terör örgütü yandaşları ise sosyal medyada bir video paylaşıp helikopterde aslında 14 askerin şehit olduğu yalanını yaymaya çalıştı. 

    Ancak yaydıkları videoda, aslında JÖH timi tarafından Tunceli'de öldürülen 14 PKK'lı teröristin görüntüleri vardı.

    Mart 2017'de Tunceli’de, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için sabaha karşı harekat düzenlenmişti. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14 PKK’lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.  Teröristlerin cesetleri helikopterle alınarak kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürülmüştü.

    İşte o dönemin haberi:

    JÖH timi özel operasyon düzenledi 14 PKKlı öldürüldüJÖH timi özel operasyon düzenledi 14 PKK'lı öldürüldü

     

    Etiketler: Afrin , terör , yandaş , kara propaganda , son dakika
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