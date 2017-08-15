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    Terör villasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı!

    DHA / AA
    15 Ağustos 2017 - 14:29Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:27

    Adana'da PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin detaylı incelemesi yapılıyor. Ele geçirilen polis üniformalarının üstüne yapıştırılacak şehir etiketlerinde Ankara yazdığı belirlendi. 12 polis üniforması, 12 kalaşnikof, 12 hücum yeleğinin olması nedeniyle olası saldırıda 12 teröristin yer almasının planlandığı ihtimali değerlendiriliyor.

    Adana'da PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir villaya yapılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıkarken, teröristlerin yakalanması için yürütülen geniş çaplı çalışma sürüyor.

    MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla merkez Çukurova ilçesinde bir villada ele geçirilen 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası,12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ve yaşamsal malzemelerin detaylı incelemesi yapılıyor.

     Baskında yakalanan 1.5 ton amonyum nitrat ve diğer malzemeler bomba imha ekiplerine incelenmek üzere teslim edildi.

    Operasyonda ele geçirilen polis kıyafetlerinin kol armalarında ’Ankara’ yazması nedeniyle, operasyonun ardından Başkent polisi de alarma geçti.

    Teröristlerin bomba yüklü araçla saldırmayı planlamış olabileceği ihtimali üzerine de güvenlik güçleri çalıntı ve kiralık araçlar üzerinde alarma geçti. Kent genelindeki tüm ana yollarda ekipler yol kontrolüne başladı.

    Terör villasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    AYLIK 2 BİN 500 LİRAYA KİRALANMIŞ

    Soruşturma kapsamında evin sahibinin ifadesi alınırken, villanın 3 ay önce aylık 2 bin 500 liraya kiralandığı ve 2 aylık ücretin ev sahibine peşin verildiği tespit edildi. Son aylık kiranın ise ev sahibine iletilmesi için sitenin güvenlik görevlisine bırakıldığı belirlendi.

    Villayı kiralayan kişinin de arananlar arasında olduğu öğrenilirken, teröristlerin eve sık gelip gitmedikleri bu nedenle adresin depo olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

    Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonda ele geçirilenleri dün açıklayınca olası bir  terör eyleminin, örgütün ilk saldırısına denk gelen 15 Ağustos’ta gerçekleşmesinin önlendiği ortaya çıktı.

    Adana'da dün PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir eve yapılan operasyonda 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası, 12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ele geçirilmişti.


    Etiketler: Adana , terör , operasyon
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