Terör saldırısına rağmen yürüdüler

Cadılar Bayramı yürüyüşü, kentte saatler önce yaşanan terör saldırısına rağmen iptal edilmedi ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Manhattan'da Spring Sokak ile 6. Cadde'nin kesiştiği köşede başlayan ve bu yıl 44'üncü kez düzenlenen etkinliğe birbirinden ilginç maske, makyaj, kostüm ve renkli danslarıyla binlerce kişi katıldı. Cadılar Bayramı geçidini binlerce kişi de kaldırımlardan izledi. Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen, bazıları ABD Başkanı Donald Trump ile

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görünümünde olan katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.