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    Terör saldırısına rağmen yürüdüler

    AA
    01.11.2017 - 08:54 | Son Güncelleme:

    New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, kentteki terör saldırısının gölgesinde yapıldı.

    Cadılar Bayramı yürüyüşü, kentte saatler önce yaşanan terör saldırısına rağmen iptal edilmedi ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

    Manhattan'da Spring Sokak ile 6. Cadde'nin kesiştiği köşede başlayan ve bu yıl 44'üncü kez düzenlenen etkinliğe birbirinden ilginç maske, makyaj, kostüm ve renkli danslarıyla binlerce kişi katıldı. Cadılar Bayramı geçidini binlerce kişi de kaldırımlardan izledi. Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen, bazıları ABD Başkanı Donald Trump ile

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görünümünde olan katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

    Etiketler: New York
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