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    Terör saldırısına hazırlanan iki kişi gözaltına alındı

    AA
    29.12.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın başkenti Paris ve Lyon kentlerinde geçen hafta terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

    LE Figaro gazetesinde yer alan haberde, istihbarat ekiplerince geçen hafta Paris ve Lyon kentlerinde, ülkede terör hazırlığında bulunan biri kadın 2 kişinin yakalandığı, şüphelilerin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ve terör örgütü DEAŞ elebaşıları ile irtibatta oldukları ifade edildi.

    Bu arada, BFM televizyon kanalının haberinde, Fransa’dan 500’ü çocuk olmak üzere bin 186 kişinin Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a katıldığı, 2014’ten bu yana ise 68’i kadın ve 58’i çocuk olmak üzere toplam 302 kişinin Fransa’ya döndüğü bildirildi.
    Ülkede 13 Kasım 2015’te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım’da kaldırılmıştı.
    OHAL’in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL’in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

    Etiketler: terör saldırısına hazırlanıyorlardı , terör hazırlığı , yakalandılar
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