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    Terör riskine karşı yeni güvenlik konsepti

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    23.12.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin bombalı, canlı bombalı ve bombalı araçlı saldırılarına önlem olarak şehirlerin güvenliği için yeni ‘Güvenlik Konsepti’ hayata geçirildi.

    Terör riskine karşı yeni güvenlik konseptiTerör saldırısı riskine göre şehirler 3 kategoreyi ayırılırken, güvenlik önlemleri de bu risk düzeyine göre alınmaya başlandı.

    Buna göre 1’inci derece terör tehdidi altında olan şehirlerde, ‘şehrin bütün giriş çıkışları, şehir içindeki ana arterler ve tali yollar’; 2’nci derecede olan şehirlerde, ‘şehirlerin tüm giriş çıkışları ile şehirdeki ana arterler’ ve 3’üncü derece riskli illerde ise ‘şehirlerin bütün giriş ve çıkışlarında’ kontrol noktası oluşturuldu, güvenlik uygulamasına geçildi.

    58 MİLYON ARAÇ, 124 MİLYON KİŞİ
    Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize, kaçakçılık, asayiş, narkotik ve trafik ekipleri Türkiye genelinde kontrol ve aramalar yaptı. ‘Huzur uygulamarıyla’la da genel denetimler arttırıldı.

    Yapılan çalışmalarda son bir yılda 58 milyon 113 bin araç kontrol edilirken, 123 milyon 204 bin kişinin ise kimlik kontrolü yapılarak sicil kaydına bakıldı ve üst araması yapıldı. Bu kontrollerde 795 bin araç ile 277 bin kişiye işlem yapıldı. Haklarında arama kaydı bulunan, firari durumdaki kişiler yakalandı. Terör ile bağlantılı olduğu iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Etiketler: Güvenlik tedbiri , gazetehaberleri
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