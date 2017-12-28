Terör propagandası yapan er için mahkemeden flaş karar

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan er Hamdi K.'nın (20), sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ve PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan Hamdi K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Terör örgütü propagandası yapmak, cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.