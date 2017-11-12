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    Haberler >Gündem>Terör örgütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar!

    Terör örgütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar!

    AA
    12.11.2017 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de kaldığı tespit edildi.

    Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de yakalanan zanlıya ait bilgiler doğrultusunda Kırşehir'de kaldığı evlere operasyon düzenledi.

    Ekipler, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Kırşehir'de saklanmasına aracılık ettikleri iddiasıyla S.H.İ, A.A.F, M.A.K'yı Kırşehir, H.H.İ'yi ise Eskişehir'de gözaltına aldı.

    Evlerdeki aramada, DEAŞ'ın sözde bayrağı, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar, 50 bin dolar ele geçirildi. Kaldığı evde bulunan bazı fotoğraflarda ise gelin ve damadın olduğu, fotoğrafların üzerine de sözde DEAŞ amblemi ile yazıları yazıldığı belirlendi.

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    Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularında, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Suriye'den yasadışı yollarla Hatay, daha sonra da Kırşehir'e geldiğini ve yaklaşık bir ay kaldığını, yeri tespit edilmesin diye farklı ikametlerde konakladığını, fark edilince de Kayseri'ye gittiğini söyledikleri öğrenildi.

    Zanlıların, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

    Kuzey Irak'ta, DEAŞ'a muhalif olduğu için polis ağabeyini infaz ettiği görüntüsü terör örgütü DEAŞ'ın propagandası amacıyla sosyal medyada paylaşılan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kırşehir'den otobüsle gittiği Kayseri'de terminalde yakalanmıştı.

    Terör örgütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar

    Sakal farkıSakal farkı

    Terör örgütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar

    Terör örgütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar

     

    Etiketler: gözaltı
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