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    Terör örgütünün kayıpları artıyor...

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 19:27 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935'e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan, ÖSO bugün stratejik 1027 tepesinin PKK/PYD terör örgütünden temizlediğini duyurdu.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde  3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

    ÖSO FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu, bugün stratejik 1027 tepesini PKK/PYD terör örgütünden temizlediğini duyurdu. Sosyal medyada tepeden fotoğraf paylaşıldı. 

    Terör örgütünün kayıpları artıyor...TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 32 noktayı örgütten kurtarmıştı. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: 

    "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak ve Hac Bilal köyleri, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".

    Etiketler: Terör örgütü , PKK , pyd , son dakika
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