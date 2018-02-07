Terör örgütünün içyüzünü anlattılar: 'Süt içmesini bilmeyen adamlara silah verdiler'

YAKALANAN PYD/PKK'lı teröristler terör örgütünün içyüzünü anlattı. Her aileden bir kişinin zorla alındığını, alınanlar arasında çocukların da olduğunu belirten teröristler, Burseya Dağı'ndaki tünellerin de halka 2 yılda zorla kazdırıldığını anlattı. Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre o ifadeler şöyle:

2 YIL TÜNEL KAZDIRDILAR

Hurike G. (16): Ailemin hepsi Türkiye'de yaşıyor. Kız kardeşimi görmek için Afrin'e gelmiştim. YPG bayram günü beni kız kardeşimin evinden zorla aldı. Beni cepheye getirdiler. Buraya hiç kimse kendi iradesiyle katılmadı. Bizim gibi zorla askere aldıkları adamları en ön cephelerde ölüme terk ettiler. Afrin'de insanlara zulüm ediliyor. Ben kendi irademle teslim oldum. Burseya'daki tünellerde bir süre zorla çalıştırıldım. Günde bir defa yemek veriyorlardı. Başlarında Agit adında Kandil'den gelen biri vardı. Afrin'de örgüte para ödemeyen ya da kendilerince suçlu buldukları insanları buraya getirip çalıştırıyorlardı. 2 yıl boyunca insanlara tüm dağı zorla kazdırdılar. İnsanlar, hastalansa da çalışmak zorundaydı. Nerenin nasıl kazılacağını söyleyen bir ekip vardı. Bazen aşağı doğru kazıp merdivenler yapılıyordu bazen de yukarı kazıyorduk. Bafelyon Tepesi'nde de tüneller kazılıyordu.

Kastel Cindo köyünde esir alınan Beşar Hemadi (18): Beni zorla silah altına aldılar. Çuvala koyup zorla getirdiler. Afrin'in durumu hiç iyi değil. 13-14 yaşındaki çocuklar zorla silah altına alındı. Süt içmeyi bile bilmeyen adamlara silah verdiler. Ben buraya isteyerek gelmedim. Burada olmak, Türk askerine ya da ÖSO'ya karşı savaşmak benim tercihim değildi. Bu benim kaderim mi?

'KANDİL'DEN GELENLER BİZİ EĞİTTİ'

Ahmet Aziz (31): Halep'teki savaştan kaçıp Afrin'e geldik. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Türkiye'ye gittim 2 yıl çalıştım para kazandım. Annem-babam yalnız kalınca Afrin'e dönmek zorunda kaldım. Her evden birini askere alıyorlardı, beni de aldılar. 'Annem-babam hasta' dedim ama izin vermediler. Kandil'den gelen kişiler bizi eğitti. Cephedekilere 300 dolar maaş veriyordu. Kaçmayalım diye başımıza adam diktiler.

'SİZE PARA VERECEĞİZ' DİYE KANDIRDILAR

Musa Ahmet (27): Ailenize bakacağız, size para vereceğiz, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız" deyip bizi kandırdılar. Hasta olanları bile zorla silah altına aldılar. Ben şeker hastasıyım ama eve dönmeme izin vermediler. İlaç almama bile izin vermiyorlardı. Ailem nerede, yaşıyorlar mı hiçbir fikrim yok. Türk-Kürt-Arap bir arada yaşıyorduk. Afrin'deki yabancı teröristler gitsin.

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