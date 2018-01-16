Terör örgütüne sözde 'komutan' şoku!

Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, görevlileri görünce kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süre devam eden kovalamaca ardından yakalandı.



Bu kişinin verdiği kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada bu kişinin terör örgütü PKK’nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı ’Sefkan’ kod adlı Reşat Karabalık olduğunu belirledi.



Örgüte 2000’li yılların başında katılan Karabalık’ın daha önce de terör örgütü PKK’nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. Şüphelinin bir süreden bu yanaÿKütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı belirlendi. Bursa’daki işlemlerinin ardından Van’a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.