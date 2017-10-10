Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Terör örgütü PYD denetimindeki bölgeden taciz ateşi açıldı

    Terör örgütü PYD denetimindeki bölgeden taciz ateşi açıldı

    Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
    10.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad’dan dün gece Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine sınırda görevli askerler anında karşılık verdi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Gece geç saatlerde Telabyad’ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD’nin silahlı kanadı YPG’liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale’de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.

    Etiketler: terörle mücadele , Son dakika , Şanlıurfa , Telabyad
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri