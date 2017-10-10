Terör örgütü PYD denetimindeki bölgeden taciz ateşi açıldı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
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Gece geç saatlerde Telabyad’ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD’nin silahlı kanadı YPG’liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale’de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.