Terör örgütü PKK'dan yeni strateji: Suriye’deki kadrolar Ege’ye

KIŞ ÜSTLENMESİNE GEÇEMİYORLAR

İddiaya göre PKK’nın, güvenlik güçlerinin Hakkâri, Tunceli kırsalı, Van, Muş, Diyarbakır Lice, Mardin Ömeryan, Ağrı Tendürek, Bingöl kırsalı ve Şırnak Kato Dağı’ndaki operasyonlarıyla Doğu ve Güneydoğu’daki hareket kabiliyeti kısıtlandı. Mağara ve sığınaklar ile teröristlerin kış ihtiyacını karşılamak için stokladığı yaşamsal maddelerin imha edildiği operasyonlar sonrası PKK, kış üstlenmesine geçemedi. İstihbarat birimleri, önceleri 10-15 kişilik gruplar halinde faaliyette olan PKK’nın, İHA ve SİHA destekli operasyonlar nedeniyle 2-3 kişilik gruplar halinde hareket edebildiğini belirledi. Teröristlerin telsiz görüşmelerinde, “Hareket edemiyoruz, bulunduğumuz noktadan çıkamıyoruz” diyerek üst yönetime durumlarını ilettikleri sözleri deşifre edildi. Bunun üzerine PKK yönetiminin hareket alanını Türkiye geneline yayma kararı aldığı belirtildi.