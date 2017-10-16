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    Terör örgütü PKK Kerkük'te siperleri girdi, Dışişleri harekete geçti

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 12:50 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Kerkük'e yığınak yapmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" denildi. AA ise Kerkük'te konuşlanan PKK'lı teröristlerinin fotoğraflarını servis etti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • PKKlı teröristler Kerkükte
    • PKKlı teröristler Kerkükte
    • PKKlı teröristler Kerkükte
    • PKKlı teröristler Kerkükte

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    "IKBY’nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti’nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz."

    PKK'LI TERÖRİSTLER SOKAK BAŞLARINDA

    Peşmerge'den ağır silah alan terör örgütü PKK'lı teröristlerin ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attıkları görülüyor. PKK'lıların Peşmerge'nin çekildiği kent merkezindeki bazı sokak başlarını tuttuğu, ellerine silah alan gönüllü kişileri yönlendirdiği iddia ediliyor.

    Terör örgütü PKK Kerkükte siperleri girdi, Dışişleri harekete geçti

    Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde devam ediyor...

    "Irak Hükümeti’nin Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

    IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır.

    Bu vesileyle, Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

    Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti’nin yanında yer alacaktır."

    Son dakika: Kerkükte son durum... Peşmerge arasında kriz...Son dakika: Kerkük'te son durum... Peşmerge arasında kriz...

    Terör örgütü PKK Kerkükte siperleri girdi, Dışişleri harekete geçti

     

     

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