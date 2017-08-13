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    Terör örgütü DEAŞ Irak’ta ABD askerini vurdu

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 22:41Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:41

    DEAŞ Karşıtı Koalisyon kapsamında Irak’ta görev yapan iki ABD askerinin öldüğü, 5 askerin ise yaralandığı belirtildi.

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, “ilk gelen bilgiler, olayın düşmanla temas dolayısyla yaşanmadığını gösteriyor” denirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Roketle gerçekleştirildiği öğrenilen saldırının DEAŞ’ın kontrolünde bulunan Telafer’in doğusunda gerçekleştiği belirtildi. Bölgede ABD güçlerine komuta eden Korgeneral Stephen Townsend, “Koalisyon, kahramanların ailelerine, arkadaşlarına ve ekip arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerini iletiyor” ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı’nın rakamlarına göre; Irak’ta DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta 5 bini aşkın ABD askeri görev yapıyor. Askerlerin büyük bölümü ciddi korunan üslerde bulunuyor ve Irak güçleri ile istihbarat paylaşımının yanı sıra lojistik destek sağlıyor. Geçmişte IŞİD’le mücadele Irak’ta 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: ABD , DEAŞ , gazetehaberleri
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