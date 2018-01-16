Terör örgütü arkasından nişan alıyor

Yıldırım, Suriye’de terör örgütüne silah yardımı yapan ABD’yi sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

NATO TÜRKİYE’NİN SINIRI

“Su uyur düşman uyumaz. Terör örgütlerine, emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyor. Kime karşı? Türkiye’ye karşı. Amaç Türkiye’nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Bölgedeki sorunları çözmekte ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. ABD, NATO’da bizimle müttefik değil mi? NATO’nun sınırları Türkiye’nin sınırları. Türkiye’nin doğu-güney sınırlarımızın tamamı NATO’nun sınırları. NATO içerisindeki bir üye Türkiye’yi, Türkiye’nin sınırları koruyacağı yerde bunun için tedbir alacağı yerde öbür tarafta terör örgütleriyle bir oluyor oraya askeri bir örgüt kuruyor. Bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye’ye düşmanlık etmektir. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmelidir. Bu millet şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından zerre kadar taviz vermemiştir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bağımsızlığımıza istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Bağımsızlığınız ortadan kalktıktan sonra konuşacak bir şeyiniz kalmaz. Ne esnafı, ne çiftçi, ne emekli.

PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİZ

Sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturma çabalarına şahit olduk ve hiç göz yummadık. Fırat Kalkanı Harekâtı’yla bunun cevabını verdik. Güvenli bir alan oluşturduk, ölümden kaçan 80 bin Suriyeli buralara geri döndü buralara yerleşti. Hatırlayın Kilis’e her gün roket düşüyor, bir sürü korku yaşanıyordu. Bunlar geride kaldı. Ama bu terör örgütleri arkalarına birilerini alarak boş durmuyorlar. Şimdi de Kobani ve Afrin taraflarından aynı şekilde taciz atışları devam ediyor. Ama hiç merak etmeyin biz bu tacizlere, saldırılara pabuç bırakacak değiliz. Ülkemize göz dikmeye çalışan alçaklara fırsat vermeyeceğiz.”