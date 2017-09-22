Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Terör örgütleriyle korkutup 550 bin lira dolandırdılar

    Terör örgütleriyle korkutup 550 bin lira dolandırdılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    22.09.2017 - 12:31 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 12:31

    İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp iki kişiden 550 bin lira dolandıran çete çökertildi.

    Polisi arayan bir kişi, Fatih Horhor'da sokak içinde bekleyen bazı kişilerin telefon dolandırıcısı oldukları ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Polis, sokakta bekleyen Bekir Badruk ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Terör örgütleriyle korkutup 550 bin lira dolandırdılarDolandırıcılıktan emniyette 12 suç kaydı bulunan Badruk'un Halkalı'da bir kişiyi polis rolünde arayarak 500 bin TL değerinde altın ve parasını aldığı belirlendi.

    Beykoz Anadolu Hisarı'nda da bir kişiyi arayarak 50 bin TL değerinde altın saat, bilezik ve para aldıkları saptandı. Çetenin hedef kişileri terör örgütü bağlantıları olduklarını söyleyerek korkutup paraları aldıkları anlaşıldı.

    Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi serbest kalırken Badruk tutuklandı.

     

    Etiketler: vurgun , dolandırıcılık , fatih
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri