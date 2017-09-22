Terör örgütleriyle korkutup 550 bin lira dolandırdılar

Polisi arayan bir kişi, Fatih Horhor'da sokak içinde bekleyen bazı kişilerin telefon dolandırıcısı oldukları ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Polis, sokakta bekleyen Bekir Badruk ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılıktan emniyette 12 suç kaydı bulunan Badruk'un Halkalı'da bir kişiyi polis rolünde arayarak 500 bin TL değerinde altın ve parasını aldığı belirlendi.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda da bir kişiyi arayarak 50 bin TL değerinde altın saat, bilezik ve para aldıkları saptandı. Çetenin hedef kişileri terör örgütü bağlantıları olduklarını söyleyerek korkutup paraları aldıkları anlaşıldı.

Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi serbest kalırken Badruk tutuklandı.