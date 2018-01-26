'Terör örgütleriyle iş tutması ABD adına küçük düşürücü'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ortak Ödeme Platformu’nun imza töreninde yaptığı konuşmada ‘Zeytin Dalı’ harekâtına değinirken bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Yıldırım özetle şunları söyledi:

İŞLERİ ALÇAKLIK

“Kilis’te akşam namazında operasyondaki askerlerimize duasını yaparken, bu alçaklar roket atarak, ibadet halindeyken, iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız var. Hemen arkasından gereken karşılık verildi ve bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dünyaya şunu anlatıyoruz; bakın camide toplanmış dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa, Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız, sivil bir insan varsa ona zulmederler onun hayatına kastederler.

MEŞRU BİR OPERASYON

Biz durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney hudutlarımızda oluşturulmaya çalışılan bir şer kuşağını, bir terör oluşumunu, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyondur. Onun için dünya da bu konuda Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Müttefik dediğimiz NATO’da bölgede yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke, artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim durumdur. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması hakikaten ABD adına küçük düşürücü bir iştir. Yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış bir ülkenin, NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat’ın doğusu, ister Fırat’ın batısı olsun. Ülkemizin geleceğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz.”





DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Başbakan Yıldırım dün Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah’ı kabul etti. Kabulde, Moldova’nın, ortak sınır olmamasına rağmen komşu addedildiği, Türkiye’nin köklü tarihe dayanan ilişkilerinin bulunduğu dost bir ülke olduğu belirtildi. Ortak dil, tarih ve kültürün paylaşıldığı Gökoğuz Yeri’nin ise Moldova ile ilişkileri sağlamlaştıran bir dostluk köprüsü teşkil ettiği ifade edildi. Vlah, Yıldırım’a Moldova ziyaretinde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı albüm hediye etti.