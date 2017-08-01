ALMANYA’da yaşayan göçmen bir Türk aileye mensup ve Köln Hukuk Fakültesi mezunu Mustafa Yeneroğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinin son dönemde geldiği durumu değerlendirdi. Almanya’nın Türkiye’yi güçsüz düşürme politikasından vazgeçmesini isteyen Yeneroğlu, Türkiye ile ticari, insani, sosyal ve kültürel ilişkileri çok derin olan Almanya’nın, PKK’ya ve FETÖ’ye alan açmasının rasyonel olmadığını bildirdi. “Almanya ile tarihi bir süreçten geçiyoruz” diyen Yeneroğlu, iki ülke arasındaki gerginlikleri izah ederken ilişkilerin geçmişte ‘asimetrik’ olduğunu savundu ve şöyle dedi:

“Türkiye’nin kendi öncelikleriyle ilgili tutumunu net olarak ortaya koyması, ülke menfaatleriyle çelişen hususlarda kararlılık sergilemesi, Almanya tarafından hazmedilemiyor. Her iki ülkenin sosyal ve kültürel hayatını ve siyasi yapısını yakından tanıyan Almanya’nın Türkiye politikasında paradigma değişimine ihtiyacı var. Almanya Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, Türk vatandaşlarının canına kast eden terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz, olmamalıdır.”

ARTIK YENİ BİR TÜRKİYE VAR

Mustafa Yeneroğlu, NATO üyesi iki ülkenin ilişkilerinde terörle mücadelenin etkin rol oynadığına değinerek, “Terörle mücadele, her devletin kendi varoluşuna doğrudan kastetmesi nedeniyle bilhassa işbirliğine ihtiyaç duyulan bir alandır. Böyle hassas bir konuda, söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda Almanya ile Türkiye’nin aynı önceliklere sahip olmaması ise endişe vericidir” dedi. Yeneroğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni ve eski dönem arasındaki farkı, şu şekilde anlattı:

“Almanya’nın karşısında geçmişte edilgen bir Türkiye vardı. AB’nin motoru olan Almanya, bu edilgen Türkiye’ye karşı gerek doğrudan ikili ilişkilerde, gerekse de AB kurumları üzerinden, ülkemizin o dönem içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlar nedeniyle kendisini ‘buyurgan’ bir konumda görüyordu. AK Parti’yle birlikte bu asimetri değişti. Siyasi istikrar ve ekonomik büyüme ile yeni bir Türkiye oluştu. Türkiye, siyasi ilişkiler ve terör örgütleri bağlamında Almanya’dan stratejik işbirliğinin ve müttefikliğin gereğinin sadece sözde değil özde de yapılmasını bekliyor.”

ANAYASAYI KORUMA DAİRESİ’NİN RAPORLARINDA VAR

PKK’ya verilen desteğin iki ülke ilişkilerinde yeni dönemde de önemli bir sorun teşkil ettiğine işaret eden Yeneroğlu, şu görüşlere yer verdi:

“PKK örneğinden açıklayacak olursak; Almanya’da faaliyet gösteren PKK’nın paravan kuruluşlarına, örgütün sempatizanlarına, örgüte para toplanmasına, hatta örgüte militan devşirilmesine ses çıkarılmıyordu. Siyasiler açıklamalarında PKK’nın Almanya’da yasak olduğunu ifade ediyor ama ülkenin iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Dairesi’nin raporlarında yer alan hususlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyordu. Bu soruna şimdilerde FETÖ örgütü yöneticilerinin Almanya’yı sığınma üssü olarak kullanması eklendi. Bakanlarımızın Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmesinin engellenmesi, özellikle de Cumhurbaşkanımıza yine vatandaşlarımıza hitap etme fırsatının verilmemesi, Almanya’nın müttefiklik anlayışında ciddi bir bozulma olduğunu ortaya koyuyor.”

TEMELDE BİR FARKLILIK YOK

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye söz konusu olduğunda Alman siyasi partilerinde ve siyasetçilerinde temelde bir farklılık bulunmadığını, tek sesliliğin hakim olduğu bildirdi.

Türkiye ile ilgili ilk bakışta eleştirel gibi görünen, fakat aslında kültürel ve etnik yaklaşımın izlerini taşıyan bir söylemin Almanya’da hakim olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Alman siyasiler kendilerine Türkiye konusunda sorulan sorulara geçmişte kullanılan ‘buyurgan’ dille cevap veriyor. Sözde hak ihlallerini, basın özgürlüğünü hatırlatıyorlar” dedi.

Mustafa Yeneroğlu, gerek Almanya’da gerek Türkiye’de katıldığı açık oturumlarda Alman siyasetçilere ve akademisyenlere Türkiye’ye karşı “empati kurmalarını” önerdiğini belirtti.