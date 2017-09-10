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    Terör operasyonunda 20 metrelik tünel bulundu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    10.09.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 17:48

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, Özel Harekat Timleri ile basılan bir evden ormanlık alana doğru açılan ucu kapalı 20 metrelik tünel bulundu. Yapım aşamasındaki tünelin olası polis operasyonundan kaçmak için kazıldığı belirtildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye yönelik Sarıyer'de aralarında DHKP-C'nin gençlik yapılanması "Gençlik Federasyonu" binasının da arasında bulunduğu 3 adrese baskın düzenledi. Terör operasyonunda 20 metrelik tünel bulundu
    Helikopter destekli Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda, M.Ö ve B.Ö gözaltına alındı.

    Polis ekipleri girdikleri bir evde araştırma yaparken parkelerin yerinden oynadığını farketti. Parkeler kaldırılınca bir kapak bulundu. Kapak açılınca bir insanın rahatlıkla yürüyebileceği bir tünel olduğu anlaşıldı.

    Polis, ormanlık alana doğru kazılan tünelde 20 metre ilerledi. Tünelin ucunun olmadığı anlaşıldı.
    Kazı çalışmasının henüz tamamlanmadığı değerlendirilen tünelin, olası polis operasyonlarından kaçmak için kullanıldığı belirlendi.

    Terör operasyonunda 20 metrelik tünel bulundu


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    Etiketler: istanbul , terörle mücadele , Polis
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