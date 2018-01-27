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    Terör mevzilerine Kartal ve Pars vuruşu

    Uğur ERGAN
    27.01.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtının yedinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait zırhlı birlikler ile komandoların Afrin bölgesi içinde ilerleyişleri devam ederken, bölgede yoğun yağış ve sis nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları daha etkin şekilde devreye girdi.

    KÖTÜ hava koşullarından dolayı ağırlaşan Zeytin Dalı harekâtında önceki gece Türk savaş uçakları yoğun bombardıman yaptı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır’daki ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de PYD/PKK hedeflerini bombaladı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklar, önceden Özel Kuvvetler ile insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri vurdu.

    23 HEDEF, 343 TERÖRİST İMHA EDİLDİ
    F-16’lar, Lantirn’lerle zifiri karanlıkta engebeli araziler üzerinde bile 30 metre yükseklikten uçarak işaretli hedefleri vurabiliyor. TSK’nın dünkü yazılı açıklamasında “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Burseya Dağı gibi terör örgütünün tünellerinin bulunduğu Darmık Dağı’nın karşısındaki PYD/ PKK mevzileri de dün savaş uçakları tarafından imha edildi. Karadan Fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı. Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedefler de bombalandı.

    TSK’nın açıklamasında, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği de vurgulandı. Aynı kaynaklar, kötü hava koşullarına rağmen Fırtına obüslerinin terörist mevzileri vurmaya devam ettiğini, sağanak yağış nedeniyle bataklığa dönen arazide tank ve diğer zırhlı araçların ilerlediğini, bugünden itibaren bölgede hava koşullarının düzelmesinin beklendiğini söylediler.

    SİVİLLER İÇİN HASSASIZ
    TSK açıklamasında, “Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” vurgusu yapıldı.

    130 YARALIYA TEDAVİ
    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise harekât kapsamında Türkiye’ye bugüne kadar 130 yaralının geldiğini açıklarken “14 kayıp var bölgede, bunların 3’ü bizim askerimiz, 11’i de ÖSO mensubu” dedi.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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