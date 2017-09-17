Terör mağduru aile: Devlet 27 bin TL borç çıkardı

16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK’lı teröristlerce döşenen mayın, Geçitli Köyü’nden Hakkâri’ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Şiddetli patlamada minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü. Ölenler, Geçitli Köyü’nde mezarları başında olayın yıldönümünde anıldı. Anmaya katılan Cahit Erol, 7 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2’si çocuğu, 9 yakınının öldüğünü belirterek şu iddialarda bulundu:

“Aradan geçen zamana rağmen failler bulunamadı. Olayın ardından bize ‘Siz terör mağdurusunuz’ diyorlardı. Devletin bana ve patlamada yaralanan torunlarım Zeynep ve Sudenaz için terör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 TL maaş, SGK tarafından 8 ay önce gönderilen bir yazıyla kesildi. Bize, ‘Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz’ dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL’yi geri vereceğim. Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini ispatlasınlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. 4 yıl önce dosyam Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Dosyamız 1 yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrar açılmasını istiyoruz. Açılmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız. ”