Terör kurbanları için Paris’te anma

HAFTALIK Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırıda öldürülenler, katliamın üçüncü yıl dönümünde Republique Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. 2015 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Paris’te düzenlenen anma töreninde, saldırıda ölenlerin isimleri tek tek okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ankara’da Gar’ın önünde aynı yıl meydana gelen canlı bomba saldırısında ölenleri de unutmadıklarını söyleyen konuşmacılar, Fransa’da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının üzerinden üç yıl geçmiş olduğunu dile getirdi.

İNSANLARA KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Paris’te 7 Ocak 2015 tarihinde yapılan saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ ve onun militanlarından olan iki saldırgan Charlie Hebdo binasına girerek insanları otomatik silahlarla taramıştı. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı Paris’te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ve bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında dört kişi hayatını kaybetmişti.





BATACLAN VE ANKARA GARI

Ayrıca Ocak 2015’teki saldırılarda toplam 17 kişi katledilmişti. Kasım 2015 tarihinde ise DAEŞ yanlısı saldırganlar Paris’teki futbol stadyumu, Bataclan konser salonu ve bir dizi restoran ve kahvede eş zamanlı saldırı düzenlemiş, 130 kişiyi öldürmüştü. Fransa’nın çeşitli yerlerinde bir hafta boyunca 2015 yılında hayatını kaybeden terör kurbanları için çeşitli anma törenleri düzenleneceği açıkladı.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te Gar önünde toplanan kalabalığın arasına giren iki canlı bomba kendini patlatmış, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 101 kişiyi katletmişti.