Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

BEYAZ bir güvercinin serbest bırakılmasıyla başlayan anma törenine Mehmet Kerim Akyıl’ın ailesi ve arkadaşları, Türkiye’nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akyıl anısına dikilen ıhlamur ağacının yanına üzerinde barış işareti ve terör karşıtı ifadelerin bulunduğu bir levha yerleştirildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın 2017’nin ilk saatlerinde gece kulübü Reina’ya düzenlediği saldırıda katledilen 39 kişiden biri de 23 yaşındaki Belçika vatandaşı Akyıl’dı.

Akyıl’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika’nın Houthalen kasabasında defnedilmişti.