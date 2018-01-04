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    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    AA
    04.01.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ’ın 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da gece kulübü Reina’ya düzenlediğini saldırıda ölen Belçika vatandaşı Mehmet Kerim Akyıl için Houthalen kasabasında anma töreni düzenlendi.

    BEYAZ bir güvercinin serbest bırakılmasıyla başlayan anma törenine Mehmet Kerim Akyıl’ın ailesi ve arkadaşları, Türkiye’nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akyıl anısına dikilen ıhlamur ağacının yanına üzerinde barış işareti ve terör karşıtı ifadelerin bulunduğu bir levha yerleştirildi.

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör örgütü DEAŞ’ın 2017’nin ilk saatlerinde gece kulübü Reina’ya düzenlediği saldırıda katledilen 39 kişiden biri de 23 yaşındaki Belçika vatandaşı Akyıl’dı.
    Akyıl’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika’nın Houthalen kasabasında defnedilmişti.

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Terör kurbanı Akyıl, Belçika’da anıldı

    Etiketler: Reina saldırısı
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