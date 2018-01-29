Terör kuleleri NEB’le vuruldu



Fırtına obüsleri de ‘ataletsel seyrüsefer sistemi’ sayesinde kendisine verilen koordinatları tespit edip şaşmadan vurdu. SİHA’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ise Cirit füzeleri ve ağır makinelilerle terörist mevzileri ateş altına aldı.

Sakarya olarak bilinen ‘Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri’ de manevra birliklerine ateş desteği sağladı. Karadan ve havadan ateş desteğinden sonra Bordo Bereliler ve komandolar ÖSO güçlerine destek vererek, Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki stratejik açıdan kritik dağın ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Burseya Dağı’nı ele geçiren birlikler bölgede ciddi bir mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapıyor.

Fotoğraf: Twitter/@TSKGnkur