CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Bursa’daki programı kapsamında İnegöl’de Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, sabah Ankara’dan gelirken Hakkâri’den acı haberi aldıklarını belirterek şunları söyledi:



TERÖR, İNSANLIK SUÇU

“8 şehidimiz var, 1 şehidimiz Bursalı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Her zaman, her herde söyledim: Terör, insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmaktır. Kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Bütün vatandaşlarımdan istirhamım; bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da düşmesin.”



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan, dönüşte uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu, ‘Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar’ diye bir düşünceyi ifade etmiş.



BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ SUÇLU DEĞİL

Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda, Erdoğan şunu da söylüyor: ‘Diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek.’ Bu şu anlama geliyor: ‘Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım; diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.’ Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır; her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Her şey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur.”



ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos’ta Bingöl’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in İnegöl’de yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.



'MEDYAYA BASKI YAPILIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yöneticileriyle ‘basına yönelik baskılar ve tutuklu gazetecilerin durumunu’ ele aldı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu görüşmede özetle şu mesajları verdi: “Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Medyaya dönük uygulamalar, Türkiye’yi dünyanın gündemine taşıdı. Bu, gelecek açısından ciddi endişe yaratıyor. Tüm tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest kalması, gazetecilerin özgürce haber yapabilmeleri gerekiyor. Türkiye’de daha önce özgürce haber yapılan dönemler yaşandı. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar hakkında haberler yapıldı ve kimse hapse atılmadı. Hiçbir darbe döneminde medya bu kadar çok sıkıntı yaşamadı.” / Rifat BAŞARAN / ANKARA