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    Terör anlaşması... Görüntüler ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 15:46 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG militanları tarafından paylaşılan bir video DEAŞ'lı teröristlerin nasıl Rakka'dan tahliye edildiğini ortaya koydu.

    Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG militanların Rakka'da DEAŞ'lı teröristlerle anlaşma yaparak şehri tahliye ettiği görüntüler ortaya çıktı. BBC'nin özel haberiyle kamuoyunun duyduğu anlaşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerin Kasım ayında çekildiği tahmin ediliyor. Görüntülerde yer alan SDG militanı, "Videoyu biz çektik, hala elimizdeler. Onları gözlerimle gördüm. DEAŞ'lılar ayrılırken tahıl konteynırlarının yakınlarında devriyedeydim. Bir çok DEAŞ'lı vardı, korkmadık" diyor.

     

     

    Etiketler: Suriye
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