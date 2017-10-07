Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Termometreler 32 dereceyi gösteriyor

    Termometreler 32 dereceyi gösteriyor

    Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (DHA)
    07.10.2017 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde ekim ayında deniz keyfi devam ediyor.

    Marmaris’te yazdan kalma güneşli hava nedeniyle, sahillerde renkli görüntüler sürüyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığırnın ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris’te güneşli havayı gören turistler ve Marmarisliler, soluğu deniz kenarında aldı.

    Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, Atatürk Caddesi’nden Turban Mevkii’ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, hareketlilik görüldü. Ekim ayında, sıcak havayı görenlerin bir kısmı şezlonglarına uzanıp, güneşlenip, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sahil yolunda şort ve bikinili yürüyüş yapan turistler, kiraladıkları bisikletlerle deniz manzarası eşliğinde pedal basanlar güneşli havanın tadını çıkardı. Heyecan arayanlar jet-ski, fly fish ve banana gibi su sporları aktiviteleri yaparken kimi turistler kafeteryalarda soğuk meşrubatlarını içti. Otel havuz başları ise plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başında ebeveynler şezlonglarda güneşlenirken çocuklar yüzdü, oyunlar oynadı.

    Termometreler 32 dereceyi gösteriyor

    İsveç vatandaşı 27 yaşındaki Debrah Georgian, "Bizim ülkemizde bu güneşi bulmak çok zor. Burası cennetten bir köşe. Ekim ayında deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum. Bir haftalık tatilimi 4 günde daha uzatarak cennet koylarınızı gezeceğim" dedi.

    Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının gündüz yazdan kalma günler gibi etkisini sürdüreceğini, akşam ise serin olacağını belirtti. Hafta başından itibaren aralıklı yağışların başlayacağı bilgisi verildi.

    Etiketler: muğla , marmaris , deniz
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri