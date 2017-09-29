Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Termal tatbikat

    Termal tatbikat

    Uğur ERGAN / ANKARA
    29.09.2017 - 00:47 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak Özel Kuvvetleri’ne mensup 33 askerle birlikte Habur Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı tatbikat devam ediyor. 11’inci günü geride kalan tatbikatta tank ve diğer zırhlı araçlarla piyade güçlerinin birlikte düşman mevzilerine taarruzu ve bu mevzilerin imhası ön plana çıktı. Taarruz sırasında sis bombaları kullanılıp piyadenin düşman mevzilerinden görünmesi engellendi.

    İLK KEZ GECE TATBİKATI
    Üçüncü safhadaki tatbikat ilk kez karanlıkta yapıldı. Önceki gece Diyarbakır’daki 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut’un komutasında gerçekleştirilen tatbikatta, sahada konuşlu zırhlı araçlar gece görüşlü termal kameralar yardımıyla hareket edip, her an ateş edecek şekilde pozisyon aldı. Karanlıkta manevralar da yapılarak ileri mevzilere geçiş sağlandı. Piyade güçleri de karanlıkta düşman mevzilere sızma senaryosunu yerine getirdi.

    SINIR KAPISI İDDİASI
    ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikata katılan Irak güçlerinin, Habur’un Kuzey Irak tarafındaki sınır kapısı kontrolünü peşmergeden teslim alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Iraklı askerlerin sadece ortak tatbikata katılmak için Türkiye’ye geldiği belirtildi.

    Etiketler: tatbikat , TSK , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri