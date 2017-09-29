Termal tatbikat

İLK KEZ GECE TATBİKATI

Üçüncü safhadaki tatbikat ilk kez karanlıkta yapıldı. Önceki gece Diyarbakır’daki 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut’un komutasında gerçekleştirilen tatbikatta, sahada konuşlu zırhlı araçlar gece görüşlü termal kameralar yardımıyla hareket edip, her an ateş edecek şekilde pozisyon aldı. Karanlıkta manevralar da yapılarak ileri mevzilere geçiş sağlandı. Piyade güçleri de karanlıkta düşman mevzilere sızma senaryosunu yerine getirdi.



SINIR KAPISI İDDİASI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikata katılan Irak güçlerinin, Habur’un Kuzey Irak tarafındaki sınır kapısı kontrolünü peşmergeden teslim alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Iraklı askerlerin sadece ortak tatbikata katılmak için Türkiye’ye geldiği belirtildi.



