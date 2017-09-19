’Termal otel yapacağız’ diye kiraladıkları suyu tesis kurup satmaya başladılar

Büyükşehir Yasası’ndan önce 2014 yılında Akyazı’ya bağlı kırsal kesimindeki Küçücek ile Bıçkıdere Mahallesi’nde oturanların içme ve tarım sulamada kullandıkları Bıçkı Deresi’nin suyu, Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yapılacaktermal otel için kiralandı. Bu kiralama kararı ardından otel için dereden su alma noktası oluşturuldu ve orman içerisinde yaklaşık 5 kilometre boru hattı döşendi. Bu arada bölge halkı durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürerken Bıçkı Deresi suyunu kiralayan şirket 2016 yılında Sakarya Valiliği’nden izin alarak 24 kilometrelik çift boru hattından suyu Kuzuluk yolu üzerinden dolum tesislerine gitererek 2 bin 650 metrekarelik alana sahip dolum tesislerinde suyu şişeleyip satmaya başladı.





MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEGİZ



Akyazıya bağlı Küçücek ile Bıçkıdere Mahallesi’nde oturanlar kendileri için hayati önem arz eden derelerine ellerinden alarak ’Doğal mineralli su’ ruhsatı bulunan EMSEY Termal Enerji Gıda Sağlık İçecek ve Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından şişelenip satılmasıyla ilgili başlattıkları mücadeleyi yargıda sürdürüyor.



Küçücek ileBıçkıdere Mahallesi sakinleri Bıçkı Deresi’ndeki suyun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Şirket ana kaynak civarında ne kadar su gözeneği bulduysa (32 adet su gözeneği) tamamını boruları döşeyerek ve bir yerde toplayarak şişeleyip satıyor. Bizim kullanmamız için, hiç su bırakmadılar" diye tepki gösterdi.



’SU DOĞAL MİNERALLİ DEĞİL’



Firmanin elinde bulunan ruhsatında ana kaynaktan almak istediği suyun doğal minareli su olarak gösterildiği, bu suyu yapacağını taahhüt ettiği termal otelde kullanacağını söylemesine rağmen, suyun doğal minareli su olmadığının bilirkişi raporu ile kanıtlandığını, taahhüt ettikleri oteli yapmadıklarını söyleyen Küçücek ve Bıçkıdere Mahalle sakinleri, "Bizden izinsiz ve kaçak olarak aldıkları suyu ’NAKSU Doğal Minareli Su’ adıyla Sefam Turizm Gida Organizasyon Ve Işletmecilik Ticaret Limited Şirketi firması tarafından piyasaya satıldığını bu durumun bile ruhsatın iptalini gerektirdiğini, ancak irişimlerine rağmen ruhsat iptalini gerçekleştiremediklerini söyledi.



DERNEK KURDULAR



Aynı suyu kullanan Bıçkıdere ve Küçücek Mahalle sakinleri, Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma adı altında bir dernek kurarak haklarını kurdukları bu dernek vasıtasıyla aramaya başladılar. Kurulan bu derneğe aynı içme suyundan yararlanan Salihiye ve Ahmediye Mahalle sakinleri de dernek üyelik kayıtlarını yaptırarak destek verdi.







SASKİ VE ORMAN İŞLETMESİ MÜDAHİL OLDU



"Ruhsatım var" diyereksu gözeneklerine de el koyan ve borularla deposuna aktaran firma ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ’İçme suyuna zarar vermek ve hakkı olmayan suyu kullanmak’, Orman İşletmesi de ’izinsiz olarak ormanda yol açmak ve yine izinsiz ağaç kesmekten’ dolayı davaya müdahil oldu.



Bölge sakinleri İdari yönden yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine 2015 yılında Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nde ruhsatın iptali davası açtıklarını söyledi. Bunun yanı sıra, 2016 yılında da savcılık şikayetine bağlı olarak Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi’nde çevreyi kirletme, imar kirliliğine neden olma, hakkı olmayan yere tecavüz etme gibi hususlar nedeniyle dava açtı.



BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE RUHSAT DIŞINA ÇIKILMIŞ



Mahkemeler tarafından tayin edilen bilirkişilerin hazırladıkları raporda; Su alan şirketin ruhsat sahası içinde izinsiz olarak kaynak suyu gözlerini sahiplenmiş, bu suları toplamak için borular döşemiş, betonarme bina yapmış, yol açmış, ağaç devirmiş, (ağaçlar hayatiyetini kaybetmiş) orman arazisi ve dere yataklarına zarar vermiştir. İzin verilirken yasa ve yönetmeliklerle konulan şartların dışına çıkmıştır. Bu şekilde havzadaki ekolojik dengeye, havzada yaşayan halka olumsuz etki ortaya çıkmıştır. Bu yasa ve yönetmelik dışı faaliyetlerin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir görüşlerine yer verildi.



Küçücek Belediyesi Başkanı Yaşar Akgün, Küçücek Mahalle sakinlerinden İbrahim Baykan ve eski Bıçkıdere Mahalle Muhtarı Talat Aşan ortak şu açıklamayı yaptı:



"Zengin su yatağımız yok. Bıçkıdere suyu iki mahalleye zar zor yetmektedir. Birkaç yıl sonra ise yetmeyecek hale gelecektir. Hal böyleyken EMSEY firmasının elinde ruhsatı var diyerek suyumuza el koymasına asla izin vermeyiz ve göz yummayız. Biz bu suyu mahalle sakinlerimize ulaştırabilmek için neler çektiğimizi bir biz bir de yüce mevlamız bilir. Hakkımızı hiç kimseye yedirmemeye kararlıyız. Hakkımızı yasal yollardan arıyoruz ve açtığımız davaların lehimizde sonuçlanacağına olan inancımızı da muhafaza ediyoruz. Bu konu öyle bir duruma geldi ki inanın mızrak çuvala sığmıyor artık."







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