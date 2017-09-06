Termal kameralı Cat Phones Türkiye'ye geliyor!

Türkiye ofisi yeni kurulan Cat’in Ülke Müdürlüğü görevini üstlenen Bahar Pınarlı, IFA 2017’de tanıtımı yapılacak yeni cihazlarının yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu.



En zorlu koşullara dayanıklılığı, su geçirmezliği ve 5 metreye kadar su altında 1 saat kalabilen Cat telefonlarinin ozelliklerinin yaninda yeni Cat modeli S41 5000 mAh bataryasiyla baska bir cihazi da sarj edebilme ozelligini de ekleyerek IFA 2017’de sahneye çıkti. Ekim 2017’de Türkiye’de satışa sunulması beklenen cihaz macera severlerin ve zorlu ortam koşullarında çalışanların beğenisine sunulacak.



Cat S41 özellikleri:



• Powerbank fonksiyonuna sahip 5000mAh batarya

• Android Nougat

• 3GB RAM, 32GB ROM

• MTK Octa-core 2.3GHz işlemci

• 13MP arka kamera, 8MP ön kamera

• Outdoor kullanıma özel 5” FHD Gorilla glass 5 ekran

• LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

• Su ve toz geçirmez (IP68), Drop Proof to 1.8m & MIL Spec 810G

