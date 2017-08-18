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    Terk edilmiş yazlıktan sanat eseri yaratmak!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 14:13Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:13

    Avustralyalı sokak sanatçısı Rone, doğduğu yer olan Melbourne’da 1900’lerden kalma terk edilmiş ahşap bir yazlığı, “Omega Project” adı altında bir sanat mekanına dönüştürdü. Sanatçı, adeta fantastik bir film setine dönüştürdüğü yapıya; rahatsız edici kadın portreleri, çizimler ve iç mekana yerleştirilen diğer tekinsiz objelerle perili ev havası verdi.

    Rone’un tercih ettiği yapı, kent merkezinin kuzey tarafında yer alan büyük bir yazlık sitede kalan son yapılardan biri.

    Terk edilmiş yazlıktan sanat eseri yaratmak

    Yıkım ve inşaat alanı içinde yer alan konut, yıkım zamanı gelene kadar sadece birkaç hafta boyunca Omega Project haliyle sergilenmeye devam etmiş. Ancak Rone'un çürüme ve yok olma konseptinde çalışmalar yapmaya duyduğu ilgi uzun zamandır devam ediyor.

    Terk edilmiş yazlıktan sanat eseri yaratmak

    Lanetli ev görünümündeki yapının içinde Avustralyalı ailelerin 20. yüzyıldaki tipik eşyalarına - kadife yatak örtüleri, ahşap çerçeveli televizyonlar, telefon, biblolar - yer verilerek o yıllar tekrar canlandırılmış. Bu konuda Rone, iç mekan tasarımcısı Carly Sponer’dan destek almış. 

    Terk edilmiş yazlıktan sanat eseri yaratmak

    Etiketler: yazlık evler , sanat eseri , sanatçı
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