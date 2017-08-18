Terk edilmiş yazlıktan sanat eseri yaratmak!

Rone’un tercih ettiği yapı, kent merkezinin kuzey tarafında yer alan büyük bir yazlık sitede kalan son yapılardan biri.

Yıkım ve inşaat alanı içinde yer alan konut, yıkım zamanı gelene kadar sadece birkaç hafta boyunca Omega Project haliyle sergilenmeye devam etmiş. Ancak Rone'un çürüme ve yok olma konseptinde çalışmalar yapmaya duyduğu ilgi uzun zamandır devam ediyor.

Lanetli ev görünümündeki yapının içinde Avustralyalı ailelerin 20. yüzyıldaki tipik eşyalarına - kadife yatak örtüleri, ahşap çerçeveli televizyonlar, telefon, biblolar - yer verilerek o yıllar tekrar canlandırılmış. Bu konuda Rone, iç mekan tasarımcısı Carly Sponer’dan destek almış.