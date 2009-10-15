Terim ve devler

GeÃ§en cumartesi dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nda olmayacaÄŸÄ±mÄ±z kesinleÅŸtikten sonra bu maÃ§Ä±n sonucunun da bir Ã¶nemi kalmamÄ±ÅŸtÄ± zaten.

Azerbaycan bayraÄŸÄ±, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ±, protokol, kokteyl derken spora siyaset mi siyasete spor mu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tam belli olmadÄ± bir yandan da.Â

Bu kadar spor anlamÄ± olmayan maÃ§ta futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n tek motivasyonu veda maÃ§Ä± duygusallÄ±ÄŸÄ±ydÄ±.Â

H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Tekrar eden mucizeler sonucunda gerÃ§ekleÅŸen bir Avrupa baÅŸarÄ±sÄ± sonucunda eksiklerimizi gÃ¶rme bozukluÄŸu yaÅŸayÄ±nca bÃ¶yle kolay bir gruptan bile Ã§Ä±kamama sonucuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k.

Milli takÄ±mÄ±mÄ±za yapÄ±sal bir deÄŸiÅŸiklik gerekiyor artÄ±k. Yoksa Terimâ€™in gitmesinin de onun yerine yerli ya da yabancÄ± bir hocanÄ±n gelmesinin de bir anlamÄ± olmayacak. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸi yaÅŸayamazsak yeni hocanÄ±n alacaÄŸÄ± parayÄ± tartÄ±ÅŸmaktan Ã¶teye geÃ§emeyiz.

Terimâ€™in aldÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli eleÅŸtiri takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bir sistemimin olmamasÄ±ydÄ±.

Grup elemelerindeki son maÃ§Ä±mÄ±zda da bunu gÃ¶rdÃ¼k. Erken bulunan iki gol sonrasÄ± sayÄ±sal olarak azalÄ±nca maÃ§Ä±n temposu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p dakikalarÄ± tÃ¼kettik. Rakip bu kadar zayÄ±f olmasa maÃ§ bu kadar kolay sona ermezdi kuÅŸkusuz.

MaÃ§ iÃ§in sÃ¶ylenecekler bu kadar az. Åžu sÄ±ralarda Ã§ok moda olan emekli futbolcularÄ±n devler ligi maÃ§larÄ± bile futbolseverlerden daha Ã§ok ilgi gÃ¶rÃ¼yordur.

Oradan Ã¶ÄŸreneceÄŸimiz Ã§ok ÅŸey var. Tam TÃ¼rk insanÄ±na gÃ¶re bir yapÄ±. Sahada kavga edenler, yorum yapanlar, magazin boyutunu daha Ã¶ne Ã§Ä±karanlar ne derece samimi belli deÄŸil. Yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼ ile futbol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir durum.

DevamlÄ± bir baÅŸarÄ± istiyorsak daha fazlasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var.

Siyasi alandaki aÃ§Ä±lÄ±ma kÃ¶prÃ¼ olan bu maÃ§Ä±n taze bir baÅŸlangÄ±Ã§ olmasÄ± gerekiyor.

Futbolda da hatalarÄ±mÄ±zÄ± kabul etme cesaretini gÃ¶sterip bir aÃ§Ä±lÄ±m yapabilmemiz lazÄ±m.