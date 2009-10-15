Terim’in 3 hali!

Ortaya, Terim’in kendi ağzından dökülmüş sözlerle Terim gerçeği çıkıyor.
“Neden sevildi, neden nefret edildi, neden düne gelindi” çok daha iyi anlaşılıyor.
İşte Terim’in 3 evresi:
ÖNCE…
Ben yüzde yüz inanıyorum.
İskender Baydar yazıyor
Ben yapılmamışları yapıyorum.
İskender Baydar yazıyor
Ben sahaya 11 cesur yürek süreceğim.
Ben maç kadrosunu 80 milyon olarak açıklıyorum.
Ben umutları gerçek yaptım.
SONRA…
Ben penaltı çalıştırmam.
Ben rakamlara inanmam.
Ben seçilmem seçerim.
Ben ders almam ders veririm.
Ben otoriteyi temsil ediyorum.
Ben gülüyorum, siz de gülün.
Ben iyiyim.
Ben senin bıyığını s….…
VE DÜN GECE…
Biz her zaman Türk futbolunun ve ülkemizin hizmetindeyiz.
Biz bir aileyiz!
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Biz de safız…