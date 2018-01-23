Tereyağının fiyatı bu yüzden arttı

Tezel, yaptığı açıklamada, son dönemde tereyağında görülen fiyat artışının çok konuşulduğunu ifade etti.

Fiyat artışının dünden bugüne bir şey olmadığını belirten Tezel, "Belli bir dönemde fiyat artışı olmuş gibi bir algı yaratıldı ama 2015 yılından beri dünyada sütçülük sektöründe çok ciddi dalgalanmalar yaşandı." dedi.

Tezel, Avrupa Birliği'nin (AB) geçmişte süt kotalarını kaldırmasının ardından üretici fiyatlarının birden bire çok kısa bir dönem içinde yüzde 50 oranında düşmesi, ardından AB'nin çeşitli uluslararası ihtilaflar ve ortaya çıkan kısıtlar çerçevesinde ihracatının önünün kesilmesiyle AB, ABD ve Yeni Zelanda'da çok ciddi stokların oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2015-2016 yılları arasında AB'de yaklaşık 400 bin tonluk bir tereyağ stoğu oluşmuştu. Bu stokların eritilmesi sırasında dünyada uluslararası süt sektörüne yönelik emtia piyasalarında, yani süt tozunda ve tereyağda 2015-2017 yıllarında çok ciddi dalgalanmalar yaşandı. Yaşanan bu dalgalanmaların neticesinde, 2017 yılının ortalarıyla birlikte tüketimin yeniden istenilen düzeye gelmesi, uluslararası konjonktürün istenilen dengelerin yeterli olmasa da belli bir noktaya gelmesi AB'deki özellikle tereyağı stoklarının erimesine neden oldu ve uluslararası piyasalarda fiyatlar yükseldi."

ORTALAMA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 4

Tezel, ayrıca 2016 yılının sonu itibarıyla dünyada süt fiyatları düşerken, kendilerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sektör ve üreticinin fedakarlıklarıyla herhangi bir gerileme olmadan 1,5 yılı geçirebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada Türkiye'nin bir başka başarısı var. Dünyanın aksine Türkiye'de 2011 yılından bu yana süt fiyatları hiç bir zaman geriye gelmedi. Hep artarak geldi. Sadece 2017 yılının ocak ayından ekim ayına kadar Türkiye'de süt fiyatları yüzde 22 oranında arttı. Yılın başına 115 kuruş ile girilirken, ekim ayında 140 kuruşa kadar süt fiyatları geldi. Dolasıyla sadece ham madde fiyatlarında artan bu yüzde 22'lik artış reyona aslında bu oranda yansımadı. Sektörün ortalama kar marjı çok düşüktür. Düşük kar marjlarına rağmen yıl içinde sektörün fiyat artışı ortalaması yüzde 4'lerin üzerine çıkmadı."

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Tuzpazarı'nda şarküteri işleten İlkay İnan, son dönemde süt ürünleri arasında en fazla zammı tereyağında gördüklerini söyledi.

İnan, geçen yıl ocak ayında kilogramı 26-28 liradan satılan tereyağının fiyatının bugün 36-38 liraya ulaştığına dikkati çekerek, "Doğal olarak müşterilerin tepkisi iyi olmuyor. Bizim satışlarımız da düştü. Yurt dışından da tereyağ geliyordu kesildi. O yüzden tereyağ fiyatları epey arttı. Bu da vatandaşların alımına yansıyor." diye konuştu.