Tereyağını buzdolabında saklamak şart mı?

Peki tereyağınızı buzdolabına koymak yerine, tezgahın üzerinde oda sıcaklığında saklasanız ne olur? Yemek dünyasında bu konuda ciddi bir tartışma var. Bazıları yağı mutlaka buzdolabında saklamak gerektiğini söylese de, ağzı kapalı bir kapta doğrudan güneş görmeyen bir yerde ya da herhangi bir mutfak dolabında saklanan yağın başına bir şey gelmeyeceğini düşünenler de var. Gelin bu görüşlere biraz yakından bakalım.
Yağı buzdolabına koymayı savunanların öne sürdüğü en büyük kanıt diğer süt ürünlerinin de dolapta saklanıyor olması. Nasıl ki yoğurdu, peyniri açıkta saklamıyorsak, yağı da dolaba koymamız gerektiğini, aksi takdirde kolayca bozulacağını söylüyorlar.
Ancak burada önemli bir nokta var. Tereyağının yapısının en az yüzde 80'i yağ moleküllerinden oluşuyor. Bu kadar yüksek oranda yağ ile minimum miktarda su bir araya geldiğinde, bakteri üremesi için gerekli ortam oluşmuyor. Bir başka deyişle yağın durumu peynir ve yoğurttan farklı.
Öte yandan açıkta bırakılan yağın tadı bir süre sonra acılaşıyor. Ancak bunun için en az bir hafta beklemek gerekiyor. Yağın acılaştığı kokusundan da çok net anlaşılabiliyor. Acılaşan yağı yememek gerekiyor.
Eğer yağınızı oda sıcaklığında saklayacaksanız, bilmeniz gereken bazı şeyler var.
Birincisi bunu küçük miktarlarda yapmalısınız. Yani yağınızın geri kalanını buzdolabında saklarken, kahvaltıda yiyeceğiniz kadarını kapaklı bir kaba koyup dışarıda tutabilirsiniz. Bu kapaklı kabın hava ve ışık geçirmemesine dikkat edin.
Oda sıcaklığı kavramının sizin için ne ifade ettiği de bu noktada önem kazanıyor. 22 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yağın erimesi söz konusu. O nedenle mutfağınızın sıcaklığı bu derecenin üzerindeyse yağı buzdolabında tutmanız daha iyi olabilir.
Ayrıca tuz katılmış tereyağının tuzsuz yağa kıyasla daha dayanıklı olduğunu da unutmayın.
Sonuçta bu tamamen kişisel bir tercih. Tereyağınızı yumuşak seviyorsanız küçük bir miktarını birkaç günlüğüne dışarıda tutabilir, gıda güvenliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorsanız buzdolabından vazgeçmeyebilirsiniz.
Peki ya siz tereyağını nerede saklıyorsunuz?
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