Tereddüt’e Batum’dan iki ödül

Dün akşam sona eren 12. Batum Uluslararası ArtHouse Film Festivali’nde yer alan ‘Tereddüt’, jüri başkanlığını Mohsen Makhmalbaf’ın yaptığı uluslararası yarışma bölümünde iki ödüle sahip oldu. Daha önce İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’ndan, Sofya Film Festivali’ne; Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nden Hayfa Film Festivali’ne birçok festivale katılan ve ödül kazanan ‘Tereddüt’, Arthouse Film Festivali’nde en iyi yönetmen dalında ve filmin oyuncusu Ecem Uzun da en iyi kadın oyuncu ödülü aldı.