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    Tereddüt’e Batum’dan iki ödül

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 16:21

    Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi ‘Tereddüt’, Batum Uluslararası Arthouse Film Festivali’nde iki ödül aldı.

    Dün akşam sona eren 12. Batum Uluslararası ArtHouse Film Festivali’nde yer alan ‘Tereddüt’, jüri başkanlığını Mohsen Makhmalbaf’ın yaptığı uluslararası yarışma bölümünde iki ödüle sahip oldu. Daha önce İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’ndan, Sofya Film Festivali’ne; Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nden Hayfa Film Festivali’ne birçok festivale katılan ve ödül kazanan ‘Tereddüt’, Arthouse Film Festivali’nde en iyi yönetmen dalında ve filmin oyuncusu Ecem Uzun da en iyi kadın oyuncu ödülü aldı.

    Tereddüt’e Batum’dan iki ödül

     

    Etiketler: kitap sanat , tereddüt , yeşim ustaoğlu
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