Yıldırım, AFAD araç teslim töreninde özetle şunları söyledi: “Hudutlarımız dışında yeni terör alanları oluşuyor. Bunlara karşı da gerekli tedbirleri almamız lazım. Güney sınırlarımızın herhangi bir yerinde, bu ve buna benzer sınır güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine tehditler, tacizler oluyor. Bunlara da karşılığını aynı şekilde vereceğiz. Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum müsamahayla karşılanmayacak. Bu bizim uluslararası hukuktan da doğan hakkımız. Amacımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. İdlib’de rejim güneyden girdi, bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin’de aynı şekilde sınırlarımıza karşı yönelme var. Bunun tedbirlerini alacağız, bu konuda hiçbir tereddüt yok. Kimsenin de bize nasihatte bulunmasına gerek yok. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var, bölgenin can ve mal güvenliğini sağlama gibi bir zorunluluğumuz var.”