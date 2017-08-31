Tercihlerde taban puanlar önemli

24 SEÇENEK VAR

ÖSYM’nin internet adresinden yapılacak işlemlerde adaylara 24 tercih hakkı veriliyor. Adayların dikkat etmesi gereken noktalardan biri de ilk yerleştirmeden farklı olarak başarı sırasına değil, puanlara göre tercih yapmak. Çünkü ilk yerleştirme sonrasında programların taban puanları kesin olarak şekillendi.

VAKIF MI, DEVLET Mİ?

Kılavuzlarda açıkça belirtilmesine rağmen ilk yerleştirmede tercih ettiği okulun vakıf üniversitesi olduğunu bilmeyen ve bu kurumların bir programına yerleşen adayların bir kısmı kayıt yaptırmadı. Uzmanlar vakıf ve devlet üniversitelerinin birbirinden iyi ayrılması, ayrıca öğrenim ücretleri ve burs olanakları hakkında net bilgi edinmek için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

BARAJI GÖZ ARDI ETMEYİN

Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda adaylar ilk yerleştirmedeki kural ve ilkelerin geçerli olduğu konusunda uyarılıyor. YÖK’ün belirlediği başarı sırası barajları da geçerliliğini koruyor. Bu nedenle tıpta 40 bin, hukukta 150 bin, mimarlıkta 200 bin, mühendislikte ve öğretmenliklerde ise 240 bin başarı sırası barajını göz önüne alarak ek yerleştirme tercih listelerinin doldurulması gerekiyor.

puanı oluşmayanları

HERKES YAZABİLİR

İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, kayıt yaptırmayanlardan dolayı kontenjan açığı oluşan Tablo 3’teki ön lisans ve Tablo 4’teki lisans programlarını, bu bölümlerin en küçük puanına eşit veya daha yüksek puanı olan adaylar tercih edebiliyor. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlaraysa, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih listesinde yer verebiliyor.

SADECE İNTERNETTEN BAŞVURU

ÖSYM, adayların ek yerleştirme döneminde sadece merkezin internet adresi üzerinden tercih yapabileceğini belirtiyor. Buna göre ÖSYM’ye gönderilen faks, e-posta, posta ve elden teslimatlar kesinlikle kabul edilmiyor ve tercih olarak geçerlilik kazanmıyor. -

ÖDEMEYİ UNUTMAYIN

15 TL’lik ek yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin belirlediği bankalar üzerinden ödenmediği sürece tercih işlemlerleri geçerli olmuyor. Adayların 6 Eylül saat 23.59’a kadar ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca önce tercih işlemi ardından ödeme gerçekleştiriliyor.

KAYIT YAPTIRMAYAN ADAY SAYISI AZALDI

YÖK, 2017 ÖSYS yerleştirmeleri sonrası üniversitelere kayıtları değerlendirdi. Buna göre 2017’de hak kazanarak 14-18 Ağustos’ta üniversiteye kayıt yaptıranların sayısı 2016’ya göre arttı. Geçen yıl tüm üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarına toplamda 77 bin 464 aday kayıt olmazken, bu yıl sayı 59 bin 313’e düştü. 2017 ÖSYS yerleştirmelerinde hak kazanarak devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yaptıran adayların sayısının 2016’ya göre arttığı vurgulanan değerlendirmede, bunun ‘küçümsenemeyecek bir iyileşme’ olduğu belirtildi. Buna göre tüm üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarında 2016’da 77 bin 464 olan kaydolmayan aday sayısı 2017’de 59 bin 313‘e geriledi. YÖK, analizde bu yıl fazla sayıdaki boş kontenjanın ek yerleştirmede adayların bir programa girme şansını arttırdığını da vurguladı.

YENİ KURULAN VAKIFLARDA BÜYÜK AÇIK

Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda devlet ve vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısı da verildi. Buna göre bazı devlet üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 8 bine yaklaştı. Lider vakıf üniversitelerinde kontenjanlar dolarken, yeni kurulanlarda ilk yerleştirme sonrası kayıt yaptırmayanlarla birlikte boşluk oranı yüzde 50’leri buldu.

DEVLETTE OKUMA FIRSATI SÜRÜYOR

Devlet üniversitelerinde en az boş kontenjana sahip kurum 1 açık ile Abdullah Gül Üniversitesi oldu. Ankara Sosyal Bilimler’de 3 ve İzmir Demokrasi’de ise 6 boşluk kaldı. En fazla boş kontenjan 7 bin 538 ile Selçuk Üniversitesi’nde. Bunu 7 bin 255 ile Süleyman Demirel ve 5 bin 434 ile Dumlupınar takip ediyor.

ODTÜ VE BOĞAZİÇİ NEREDEYSE TAMAM

Türkiye’nin lider üniversitelerinde de kontenjanlar neredeyse doldu. ODTÜ’de 35, Boğaziçi’nde 38, İTÜ’de ise 64 kontenjan boş kaldı. Bu üniversitelere 2017 ÖSYS yerleştirmeleri sonrasında giren adayların büyük çoğunluğu kaydını yaptığı için sınırlı sayıda ek kontenjan açıldı. Hacettepe’de bu sayı 206; İstanbul Üniversitesi’nde 1.761 ve Galatasaray’da ise 24 oldu.

YENİ VAKIFLAR DOLMADI

Köklü vakıf üniversiteleri ilk yerleştirme sonrası kayıtlarını tamamlayanlarla birlikte kontenjanlarını yüzde 95’in üzerinde doldurdu. Ancak yeni kurulan vakıf yükseköğretim kurumları ilk yerleştirmede hak kazanarak kaydını tamamlayanların da eklenmesiyle yüzde 50’ye yaklaşan oranlarda boş kaldı.