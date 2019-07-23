"Terazi Burcu - Yıllık"

TERAZİ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

2019 sizler için farklı bir dönüm noktasını hayatınıza getirecek. Belki de yeni deneyimlerinizin güzel ve heyecan verici başlangıçlarını bu yıl yaşıyor olacaksınız. Eski deneyimlerin yerini tamamen farklı bir sürecin aldığı bir yıl sizleri bekliyor. Geçmişten getirmiş olduğunuz tüm değerler başkalaşım geçirebilir. Aidiyet hissinizi sorgulayarak yeni kararların üstüne gideceğiniz tüm cesaretinizle insanları büyüleyeceğiniz bu zaman dilimine siz de uzun yıllardır hazırlandınız. Jüpiter’in güzel enerjileri sizleri sürpriz kararlarla yeni yollara ve maceralara götürebilir. Bunun yanında eğitim, iletişim, satış, medya, televizyon, sahne, internet ve medya alanında kariyer planlarınız varsa sizi bu anlamda güçlü ve bereketli kılıyor olacak.

TERAZİ BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu yıl kariyer hayatınızı etkileyen majör değişimlerle mücadele edebilmenin gücünü içinde taşımanız gerekmektedir. Bu hemen sizi panikletmesin. Aksine 2012-2015 yıllarında kariyer hayatınızda yaşadığınız haksızlıkların sizlere bir şekilde iadesi gibide düşünebilirsiniz. Yengeç ve Oğlak aksında oluşan tutulmalar ve ayrıca Satürn ve Plüton’un da burada seyretmesi sizi kariyerde daha hırslı ve şartları zorlayan bir yapıya götürebilir. Yeni açılımlar ve yeni projelerin gündeme geleceği Ocak ve temmuz ayları sizi gelişime iten yoğun bir iş alanına götürebilir. Kariyer gelişiminizle ilgili ertelediğiniz oluşumlar varsa bunlardan tekrar dönüşler alabilir yada sizler bunlara yeni girişler yapabilirsiniz. Güç zehirlenmesi tuzaklarına çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Yıllardır beklediğiniz pozisyonlara gelerek birden fevri kararlar vermemelisiniz. Gündeme gelen krizleri iyi bir şekilde yönetmeniz gerekmektedir. Zaman yönetimi ve organizasyonel kabiliyetinizi bu anlamda çok iyi bir noktaya getirmelisiniz. Bu yılın kariyerde getirmiş olduğu zorlukları karşısında mücadele etmezseniz ilk kaybeden siz olursunuz. Hayatın burada size öğretmek istediği tek şey ise çok çalışmaya ve fedakarlıklara açık olmanıza işaret etmektedir. Bunu yapmak için gönüllü olursanız bu süreçte önemli başarılara da imza atabilirsiniz. Yeni bir kariyer yolculuğu için bir hazırlık sürecinden geçmeniz gerekebilir. Mücadele vereceğiniz alanlarda sabırlı olmalı ve her zamanki dengelerinizi güçlendirmelisiniz. Bu yılı çok iyi değerlendirmeli ve asıl sağlam kariyerdeki ilerlemeyi 2020 yılında hissedeceksiniz.

TERAZİ BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Uranüs’ün yedinci evinizde son hareketlerini yapıyor olması sizi mart ayına kadar ilişkilerde büyük değişim kararlarına hala zorluyor olabilir. Ne istediğinizi bilmeniz ve sınırlarınızı bu anlamda net bir şekilde çizmeniz gereklidir. Özgürlüğe dair bazı sorunlar ve ilişkilerde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu sorunlu süreci motivasyonunuzu düşürerek geçirmeyin. Karşınıza çıkan istikrarsız oluşumları güçlü bir şekilde tolere etmeniz gerekmektedir. Mart ayından sonra ikili ilişkilerde ortak sorumluluklar aldığınız takdirde daha sağlıklı ve istikralı bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Yalnız olan Teraziler için Şubat ve Nisan aralığındaki zaman dilimi oldukça heyecan verici yenilikleri hayatlarına dahil ediyor olacaktır. Aynı zamanda yakın çevrenizden mükemmel destekler alabileceksiniz. Bu zamana kadar alamadığınız hak edişleriniz artık gerçeğe dökülüyor olacak. Sosyal çevreniz genişlerken bu kişilerden alacağınız destekler size yeni ufukların kapılarını açacaktır. Ay düğümlerinin yıl boyunca Yengeç ve Oğlak aksında ilerliyor olması; Hayatınızı deneyimleyeceğiniz alanlar, ev aile ve kariyer üzerinden gelen bir aşk hikayesini de size yaşatabilir. Bu yıldan sonra geleceğe yönelik kalıcı ilişkiniz ve evlilik kararlarınızda belirleyici olacaksınız. Bu size hızlı evlilik kararları veya artık bir yere ait olma duygusu verebilir.

TERAZİ BURÇLARI 2019 YILI AİLE VE YAŞAM ALANI YORUMU

Bu sene aile ve ev yaşamınıza dair oluşumlarda sorumluluk almanız gereken bir sürece adım atıyor olacaksınız. Bu anlamda bu yılın sorumlulukları size 2003-2005 yılları arasındaki oluşumlara benzerlikleri ile şaşırtabilir. Ebeveynleriniz ve evinizle ilgili alacağınız sorumluluklar sizi geleceğe yönelik daha olgun bir bakış açısıyla büyütecektir. Ailenizle aranızda çözemediğiniz problemleriniz varsa ocak, temmuz ve nisan ayları tansiyonun artacağı ve ipleri inceldiği yerden kopartmak da isteyebileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Farklı istekler ve fikir çatışmaları arasında denge unsuru olmanız hayatınızın gelişimi açısından da size oldukça büyük şanslar ve kapılar açacaktır. Aile üyelerinizle ilgili sorumluluk alanlarınız genişleyebilir. Özellikle ailedeki erkek üyelerle çatışmalı kararlar alabilirsiniz. Kendinizi ve almak istediğiniz kararların doğruluğunu ispatlamanız gerekebilir. Uranüs’ün Boğa Burcundaki etkisi sürpriz deneyimlerinizi maddi oluşumlarınız üzerinden gelebilir. Önemsenmeyen ve hiç düşünülmeyen maddi oluşumlar sizi sorgulamalara itebilir. Ortaklı gelirlerinizle ilgili bu zamana kadar oluşmayan büyük pozitif değişimler meydana gelebilir.

TERAZİ BURÇLARI YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Aile ve kariyer konularında dengede kalmalı ve aile ilişkileriniz arasında köprü kurabilmeyi öğrenmelisiniz. Sorumluluk aldığınızda hayat akıp giderken yetişemiyormuş hissi olabilir bu durumu büyütmeyin çünkü süreç geçici.

Kural 2: Bu sene ki en önemli gücünüzü eğitim ve iletişimsel alanlardan elde ediyor olacaksınız. Seyahatler, yeni kararlar, ticari projeleriniz ve satış pazarlama faaliyetleriniz oldukça güçlü bir kapı açacaktır. Şanslarınızı bu alandan oluşturmaya dikkat etmelisiniz.

Kural 3: Mehmet Akif Ersoy’un şu sözü sizin 2019 yılı kuralınız olsun “Dost edinmeye bak. Düşmanını annen bile doğurur”

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

“Her seferinde bir şey yapın. Bunu iyi yapın. Veya sadece bitirin. Bitmesi, mükemmel olmasından iyidir; ve bir şeyi iyi yapmak, binlerce vasat şeyden daha iyidir.” Lara Casey

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Kova,Yay,İkizler

Yılın en başarılı ayları: Şubat-Haziran-Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Temmuz-Ocak

Terazi burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: Kariyer hedeflerinizle ilgili engeller sizleri şaşırtabilir. Bu engeller sizi daha da farklı bir gelişim serüvenine sokacaktır. Hemen panik yapmayın. Gelecek güzel şeyi bekleyin.

Şubat: Aşk ve ilişkilerde oluşan heyecanlı gelişmeler sizi oldukça mutlu edecektir. Yeni bir ilişkinin heyecanı hayatınızın gündemini oluşturacaktır. Heyecan duymayı dene.

Mart: Finansal konularınızla ilgili şaşırtıcı değişimler meydana gelebilir. Ani oluşan krizlerin üstesinden gelmek için ekstra gelir kaynaklarınızı düzenleme yoluna gidebilirsiniz. Bu yüzden ocak ayından bu yana finansal anlamda planlı ol.

Nisan: Hayatın baskılı koşulları ile yüzleşebilirsiniz. İkili ilişkilerde şartları zorlamamanızda fayda var. İpler inceldiği yerden kopabilir. Bu bundan sonrası için daha iyi olabilir. Herkesle iyi olmayı deneme.

Mayıs: Finansal mücadeleler hedeflerinizi yeniden değiştirebilir. İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yeni bir oluşumu hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Haziran: İlişkilerde var olan problemlerin üstesinden gelme zamanı. Eski aşklarla aranızda bazı problemler oluşabilir. Bu anlamda eskiye bakmamakta fayda var.

Temmuz: İkili ilişkinizde üstesinden gelemediğiniz her problem üzerinizde baskı yaratabilir ve ne yapmak istediğinize karar veremeyebilirsiniz. Bazı bitişler söz konusu olabilir.

Ağustos: Kendi gücünüzü keşfedeceğiniz ufkunuzu yeniden oluşturacağınız önemli farkındalıklar yaşayacağınız bir zaman dilimi. Sosyal yaşamınızın canlanacağı özel bir zaman dilimi.

Eylül: Uzun zamandır denge sağlayamadığınız finansal sorunları dengeleme zamanı. Aile ve ev yaşamınıza dair hedeflerinizle ilgili destekler alabilirsiniz. Aileniz finansal hedeflerinizle ilgili beklediğiniz destekleri ve fırsatları sunuyor olacak.

Ekim: İkili ilişkilerinizle ilgili geleceğe yönelik önemli kararlar alınabilir. Sadece alınan kararların sorumluluğunu almanız gerekebilir. Bazı kararlar arkasında durulduğunda işler.

Kasım: Finansal konularınızla ilgili gelişen ani ve beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekebilir. İkili ilişkilerde denge sağlamanın zorunlu olacağı bir zaman dilimi olabilir.

Aralık: Yakın çevre iletişimleriniz ve seyahatleriniz hız kazanıyor olacak. Belirleyeceğiniz hedefler sizleri doğru noktaya ulaştıracaktır. Artık daha güvende ilerlediğiniz farkedeceksiniz.