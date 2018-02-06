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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
06.02.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Terapistinizin düşünüp size söylemediği 5 şey

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Terapistinizin düşünüp size söylemediği 5 şey

Psikologlar ve psikiyatristlere genelde hayatın anlamını çözmüş insanlar gibi bakarız. Ancak onların da düşünüp bize söyleyemedikleri bazı şeyler vardır. En temelinde onların da kafa karışıklıkları, sıkıntıları ve bizimle aynı fikirde olmadıkları durumlar vardır. İşte terapistinizin düşünüp size söyeleyemediği bazı şeyler.

Evliliğinizdeki tek problem eşiniz değil.

 Siz de bu evlilikte bir rol oynuyorsunuz. Ancak evlilik terapistiniz görüşmeniz sırasında teknik açıdan bunu size dan dan söyleyemiyor. Çünkü onun görevi tamamen tarafsız olmak ve her iki tarafın mutlu olduğunu görebilmek.

 Ancak genelde tüm terapistler biliyor ki genelde her eş evlilik sorunlarını karşı tarafa yıkmak eğilimindedir. Ancak bazen sorunlar %50 %50 olmasa bile, pasif agresif cevaplar ve çatışma biçimleri nedeniyle ortaktır.

 Terapistiniz sizi gerçekten öfkelendiren bir şey söylüyorsa muhtemelen bu konu hakkında daha fazla düşünmenizi istiyordur.

 Terapi odası oldukça zorludur. Çünkü danışanlar onları gerçekten kabul edecek ve yeri geldiğinde yargılayacak birine para ödemek durumundadırlar. Bununla birlikte bir therapist bazen danışanının durumu daha iyi görebilmesi için ona bazı zor sorular ve dirençle karşılaşabileceği teknikler uygulamak zorunda kalabilir. Ve danışanlar hoşlanmadıkları bir durumda kaldıklarında çok çabuk savunmaya geçebilir. Bu nedenle terapstiniz sizi zorladığında derin bir defes alın ve duygularınızı ifade etmekten kaçınmayın.

Terapistinizin düşünüp size söylemediği 5 şey

 Onun da duyguları vardır.

 Terapistiniz de bir insandır. Gerçek biridir, onunda ailesi, stres yaratanları ve hataları vardır. Dolayısıyla muhtemelen sizinle aynı veya benzer sorunları yaşamıştır. Terapistiniz o anları yaşarken kendi duygularını nasıl ele alacağı konusunda eğitilir. Bu nedenle bu duygu durumlarından etkilenmesine izin vermez ama bu onun insan olduğu gerçeğini değiştirmez.

 Aslında bütün sorularınızın cevabı vardır.

 İnsanlar kendi cevaplarını kendileri bilirler ve bunu bulmaları bazen sadece bir dakika bile sürebilir. Terapistlerin en sevdiği durumlar danışanların bir soru sorduğunda yanıtı dönüp dolaşıp kendilerinin verdiği anlardır. Bu cevaplar bazen terapistin cevaplarından daha karmaşık olabilir ve bu kesinlikle çok keyif vericidir.

Terapistinizin düşünüp size söylemediği 5 şey

 Düşündüğünüzden çok daha özen gösterirler.

 50 dakikalık ve durmadan ağlayarak geçen bir seansın hiç faydalı olmadığını her therapist bilir. Ancak bu terapistinizin sizi umursamadığı anlamına gelmez. Terapötik bir ilişki güzel ve eşsiz bir durumdur. Gerekli sınırlarının bulunması gerekir. Ancak her therapist duygusal bir oturum sonrasında evine giderken bir kaç gözyaşı dökmüştür.

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