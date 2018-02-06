Terapistinizin düşünüp size söylemediği 5 şey

Evliliğinizdeki tek problem eşiniz değil.

Siz de bu evlilikte bir rol oynuyorsunuz. Ancak evlilik terapistiniz görüşmeniz sırasında teknik açıdan bunu size dan dan söyleyemiyor. Çünkü onun görevi tamamen tarafsız olmak ve her iki tarafın mutlu olduğunu görebilmek.

Ancak genelde tüm terapistler biliyor ki genelde her eş evlilik sorunlarını karşı tarafa yıkmak eğilimindedir. Ancak bazen sorunlar %50 %50 olmasa bile, pasif agresif cevaplar ve çatışma biçimleri nedeniyle ortaktır.

Terapistiniz sizi gerçekten öfkelendiren bir şey söylüyorsa muhtemelen bu konu hakkında daha fazla düşünmenizi istiyordur.

Terapi odası oldukça zorludur. Çünkü danışanlar onları gerçekten kabul edecek ve yeri geldiğinde yargılayacak birine para ödemek durumundadırlar. Bununla birlikte bir therapist bazen danışanının durumu daha iyi görebilmesi için ona bazı zor sorular ve dirençle karşılaşabileceği teknikler uygulamak zorunda kalabilir. Ve danışanlar hoşlanmadıkları bir durumda kaldıklarında çok çabuk savunmaya geçebilir. Bu nedenle terapstiniz sizi zorladığında derin bir defes alın ve duygularınızı ifade etmekten kaçınmayın.

Onun da duyguları vardır.

Terapistiniz de bir insandır. Gerçek biridir, onunda ailesi, stres yaratanları ve hataları vardır. Dolayısıyla muhtemelen sizinle aynı veya benzer sorunları yaşamıştır. Terapistiniz o anları yaşarken kendi duygularını nasıl ele alacağı konusunda eğitilir. Bu nedenle bu duygu durumlarından etkilenmesine izin vermez ama bu onun insan olduğu gerçeğini değiştirmez.

Aslında bütün sorularınızın cevabı vardır.

İnsanlar kendi cevaplarını kendileri bilirler ve bunu bulmaları bazen sadece bir dakika bile sürebilir. Terapistlerin en sevdiği durumlar danışanların bir soru sorduğunda yanıtı dönüp dolaşıp kendilerinin verdiği anlardır. Bu cevaplar bazen terapistin cevaplarından daha karmaşık olabilir ve bu kesinlikle çok keyif vericidir.

Düşündüğünüzden çok daha özen gösterirler.

50 dakikalık ve durmadan ağlayarak geçen bir seansın hiç faydalı olmadığını her therapist bilir. Ancak bu terapistinizin sizi umursamadığı anlamına gelmez. Terapötik bir ilişki güzel ve eşsiz bir durumdur. Gerekli sınırlarının bulunması gerekir. Ancak her therapist duygusal bir oturum sonrasında evine giderken bir kaç gözyaşı dökmüştür.