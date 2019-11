Terakkili yaşama eksiksiz hazırlanır.

Terakkili kendini ve dünyasını geliştirir.



Kendi yeteneklerine, iç sesine ve davranış biçimine güvenir.

İstanbul’daki en saygın festivallerden biri olan Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde kendini özgürce ifade eder.



Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya ile gerçekleşen Öğrenci Değişim Programlarıyla farklı kültürleri tanır. EAQUALS sertifikalı (Evaluation & Accrediation of Quality in Language Services), CEFR’in (Common European Framework for Language Learning) esas alındığı eğitim ortamında öğrendiği yabancı dilleri yerinde konuşur. Dünya vatandaşlığını deneyimler.



Sözcüklerle Dans Şiir Festivali’nde düşüncelerini ve duygularını şiir disiplinin gereklerini yerine getirerek sözcüklere ve imgelere dönüştürür.



Terakkili genç, bu yıl ESU Public Speaking (Topluluk Önünde Konuşma) Yarışması’nda Türkiye 1.si oldu.



Bir diğer Terakkili ise geçtiğimiz sene gerçekleşen 21. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye 3. lüğü elde etti.



Geleceği kendi düşüncesine göre yapılandırır.



Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarında projeler geliştirir. TÜBİTAK’a ve uluslararası bilimsel yarışmalara katılarak katkıda bulunur. Terakkili, geçtiğimiz yıl kimya projesiyle 47. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Türkiye 3.sü oldu.



Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip eder. İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bilim insanlarından bilgi edinir, sorularına birinci ağızdan cevap alır.



Terakkili genç kimyacılar, Terakki Birikimini Paylaşıyor programı içinde yer alan Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesiyle yeterli laboratuvar donanımına sahip olmayan çevre okullardan öğrencilerle laboratuvarlarını ve deneyimlerini paylaşır. Birlikte deneyler yaparlar.



Terakki, tutarlı ve ilkeli anlayışıyla 140 yıldır mutlu, başarılı ve aydınlık nesiller yetiştirir.



