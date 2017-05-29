Terakkili özgüvenlidir

Terakkili açık fikirlidir; yarının kendi elinde olduğunu bilir.

Çevresinde sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yaratır. Kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrikli araçlarla 2005’ten beri her yıl Shell Eco-marathon’da Türkiye’yi temsil eden tek lise olarak kararlılıkla yarışır.



Oyun mühendisliğini öğrenir. Dünya oyun tarihinde mihenk taşı olmuş, kart ve tahta oyunlarının matematiksel yapıları, kuralları ve heyecan düzeylerinin analizini yapar. Uluslararası standartlarda kutu ya da kart oyunları geliştirir.

Sorumluluk alır. Çevresini etkiler.

Uluslararası platformlarda yurt ve dünya sorunlarını paylaşır. Gerçeği yorumlar.



Her sene çeşitli okul ve ülkelerde düzenlenen MUN (Model United Nations), JMUN (Junior Model United Nations) ve GIN (Global Issues Network) konferanslarında insan haklarından politikaya, ekonomi ve sosyal güvenliğe kadar çeşitli birçok konuyu tartışır. MUN çalışmalarında belli ülkelerin delegeleri olarak bu ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını eğitsel bir simülasyonla temsil eder.





Özgür ve çok yönlüdür.

Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde eder.



University of West London'ın organize ettiği müzik eğitim programı “London College of Music”in yetkili eğitim ve sınav merkezi Terakki Vakfı Yaygın Eğitim Müzik Merkezi’nde dünya standartlarında eğitim alır.



İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşar.

Tam donanımlı heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkarır.





Düşlediğini yapar.

Grafik Animasyon, Teknoloji ve Tasarım derslerinin yanı sıra 3D Tasarım, Lego Robot ve Maker kulüplerinde üç boyutlu objeler modelleyip bu objeleri 3D yazıcıyla üretir. Lego ve maker setleriyle araçlar yapıp programlar.

FLL (First Lego League) yarışmasında yılın temasına uygun robot ve düzeneklerle projeler yapar.



Lise Fizik Bölümü Robot Kulübü, kendi tasarlayıp ürettiği robotlarla bu öğretim yılında gerçekleşen 2. Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları’nda Mini Sumo kategorisinde Türkiye 2.liği elde etti.





Doğru bilgiyi etkili kullanır.

Araştırmacı ve sorgulayıcı tutumunu hiçbir zaman kaybetmez. Akademik ve kültürel araştırmalarını yaparken, uluslararası ölçekte kurulan Terakki kütüphanelerinin otomasyon sisteminden yararlanır. Akademik doğruluğu sınanmış bilgiye ulaşır. Bu bilgiyi farklı alanlardaki yaklaşımlarla yorumlar. Yeniden inşa eder ve etkili biçimde kullanır.





Geleceği kendi düşüncesine göre yapılandırır.

Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarında projeler geliştirir. TÜBİTAK’a ve uluslararası bilimsel yarışmalara katılır. Terakkili, geçtiğimiz yıl kimya projesiyle 47. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Türkiye 3.sü oldu.



Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip eder. İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bilim insanlarından bilgi edinir, sorularına birinci ağızdan cevap alır.



Terakkili genç kimyacılar, Terakki Birikimini Paylaşıyor programı içinde yer alan Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesiyle yeterli laboratuvar donanımına sahip olmayan çevre okullardan öğrencilerle laboratuvarlarını ve deneyimlerini paylaşır. Birlikte deneyler yaparlar.





Dünyasında değişim yaratır.

Herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya ister. Onun gözünde “herkes eşit, herkes farklı” ve biriciktir. Türkiye’de ve Nepal’de toplumsal hizmet çalışmaları yapar. Kendi inisiyatifiyle yürüttüğü, kar amacı gütmeyen Mekteb-i Terakki Fonu ile uluslararası projeler üretir, bu projelerde aktif rol alır.





Özgüvenlidir. Yaşamdaki gelişmelere ve meydan okumalara hazırlıklıdır.

Başarılı olma isteğine sahip aktif bir öğrenen ve öğretendir. Ne istediğini bilir. Hedefleri doğrultusunda harekete geçer. Türkiye’de ve yurtdışında istediği üniversitelere yerleşir.



Terakki, 140 yıldır mutlu, başarılı ve aydınlık nesiller yetiştirir.



Terakkili olmak için: www.terakki.org.tr