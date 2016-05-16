Terakkili.1877’den beri.

Geleceği kendi düşüncesine göre yapılandırır.
Doku Kültürü Laboratuvarında projeler geliştirir. TÜBİTAK’a ve uluslararası bilimsel yarışmalara katılır. Kimya projemiz, 47. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Türkiye 3.sü oldu.
Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip eder. İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bilim insanlarından bilgi edinir, sorularına birinci ağızdan cevap alır.
Çevresinde sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yaratır. Kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrikli araçlarla 2005’ten beri her yıl Shell Eco-marathon’da Türkiye’yi temsil eden tek lise olarak kararlılıkla yarışır. Turbo TERAKKİ ve Team TERAKKİ, 2015 yılında ilk kez gerçekleşen “Shell Eco – marathon Türkiye” yarışmasındaki başarılarıyla İnovasyon Haftası’nda Takım Ruhu Ödülü ve OİB (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) Özel Ödülü aldı. Pistte yarışan tek lise takımı Team TERAKKİ ise 3. oldu.
FLL (First Lego League) yarışmasında yılın temasına uygun robot ve düzeneklerle projeler yapar.
Doğru Bilgiye Ulaşır
Araştırmacı ve sorgulayıcı tutumunu hiçbir zaman kaybetmez. Akademik doğruluğu sınanmış bilgiyi farklı alanlardaki yaklaşımlarla yorumlayarak, yeniden inşa eder ve etkili biçimde kullanır. Akademik ve kültürel araştırmalarını yaparken, uluslararası ölçekte kurulan Terakki kütüphanelerinin otomasyon sisteminden yararlanır.
Özgür ve çok yönlüdür. Kendi yeteneklerine, iç sesine ve davranış biçimine güvenir.
Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde eder.
İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşar. Terakki Rock Orkestrası, Vodafone Freezone 19. Liselerarası Müzik Yarışması ön elemelerinde Türkiye genelinde 30 ekip arasına girdi ve finalde gösterdiği başarılı performansla icra dalında 2. oldu.
Tam donanımlı heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkarır.
İstanbul’daki en saygın festivallerden biri olan Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde kendini özgürce ifade eder.
Sözcüklerle Dans Şiir Festivali’nde düşüncelerini ve duygularını şiir disiplinin gereklerini yerine getirerek sözcüklere ve imgelere dönüştürür.
Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Danimarka ve Yunanistan ile gerçekleşen Öğrenci Değişim Programlarıyla farklı kültürleri tanır. EAQUALS sertifikalı (Evaluation & Accrediation of Quality in Language Services), CEFR’in (Common European Framework for Language Learning) esas alındığı eğitim ortamında öğrendiği yabancı dilleri yerinde konuşur. Dünya vatandaşlığını deneyimler.
“ TERAKKİLİ ÖZGÜVENLİDİR.
KENDİ YOLUNDA YÜRÜR.
DÜNYASINI KENDİ YARATIR. ”
Düşler. Somutlaştırır ve yapar.
Grafik Animasyon, Teknoloji ve Tasarım derslerinin yanı sıra 3D Tasarım, Lego Robot ve Maker kulüplerimizde, üç boyutlu objeler modelleyip bu objeleri 3D yazıcıyla üretir. Lego ve maker setleriyle araçlar yapıp programlar.
Oyun mühendisliğini öğrenir. Dünya oyun tarihinde mihenk taşı olmuş, kart ve tahta oyunlarının matematiksel yapıları, kuralları ve heyecan düzeylerinin analizini yapar. Uluslararası standartlarda kutu ya da kart oyunları geliştirir.
Yarının kendi elinde olduğunu bilir.
Herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya ister. İnsan ve çocuk hakları için çalışır. Onun gözünde “herkes eşit, herkes farklı” ve biriciktir. Türkiye’de ve Nepal’de toplumsal hizmet çalışmaları yapar. Kendi inisiyatifiyle yürüttüğü, kar amacı gütmeyen Mekteb-i Terakki Fonu ile uluslararası projeler üretir, bu projelerde aktif rol alır.
Dünyasında değişim yaratır.
Hayal eder, sorgular, tartışır, anlayış ve bilgisini yapılandırır. Gerçeği yorumlamayı öğrenir. Sorunu görür, çözümü üretir. Anaokulundan başlayarak sorumluluk alır, planlarını hayata geçirir.
Uluslararası platformlarda yurt ve dünya sorunlarını paylaşır. Çevresini etkiler. Her sene çeşitli okul ve ülkelerde düzenlenen MUN (Model United Nations), JMUN (Junior Model United Nations) ve GIN (Global Issues Network) konferanslarında İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Politika, Silahsızlanma, Ekonomi ve Sosyal Güvenlik ve Çevre konularında yasa tasarıları hazırlar.
Yaşamdaki gelişmelere ve meydan okumalara hazırlıklıdır.
Başarılı olma isteğine sahip aktif bir öğrenen ve öğretendir. Ne istediğini bilir. Uzağı görür. Geleceği yapma sorumluluğunu üstlenir. Hedefleri doğrultusunda harekete geçer. Türkiye’de ve yurtdışında istediği üniversitelere yerleşir. Yeni başlangıçlar gerçekleştirir.
Terakkili, iyi yarınları başlatır. 1877’den beri.
Terakki’yi öğrenmek için:
www.terakki.org.tr
anadoluyakasi.terakki.org.tr
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