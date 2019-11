Terakkili. 1877’den beri.

Düşlediğini somutlaştırır ve yapar.

Çizgi Film Atölyesi’nde hayal gücünü çizgiyle birleştirip çizgi filmler yapar. Stop Motion Atölyesi’nde kuklalar tasarlayıp canlandırır, stop motion animasyonlar oluşturur. 3D çizim programında 3 boyutlu objeler yaratıp bu objeleri 3D yazıcıyla modeller veya karton maketlere dönüştürür.



Oyun mühendisliğini öğrenir. Dünya oyun tarihinde mihenk taşı olmuş, kart ve tahta oyunlarının matematiksel yapıları, kuralları ve heyecan düzeylerinin analizini yapar. Uluslararası standartlarda kutu ya da kart oyunları geliştirir.



Kendi ve arkadaşları için dijital eğitim içerikleri üretir. Ürettiği çizgi filmleri, mobil uygulamalara dönüştürerek, Türkiye’de ve dünyadaki akranlarının eğitimine katkı sağlar.



Özgür ve çok yönlüdür. Kendi yeteneklerine, iç sesine ve davranış biçimine güvenir.



Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde eder.



İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşar.



Tam donanımlı heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkarır.



İstanbul’daki en saygın festivallerden biri olan Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde kendini özgürce ifade eder.



Sözcüklerle Dans Şiir Festivali’nde düşüncelerini ve duygularını şiir disiplinin gereklerini yerine getirerek sözcüklere ve imgelere dönüştürür.



Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya ile gerçekleşen Öğrenci Değişim Programlarıyla farklı kültürleri tanır. EAQUALS sertifikalı (Evaluation & Accrediation of Quality in Language Teaching), CEFR’in (Common European Framework for Language Learning) esas alındığı eğitim ortamında öğrendiği yabancı dilleri yerinde konuşur. Dünya vatandaşlığını deneyimler.



“ Terakkili, özgüvenlidir,

uzağı görür,

geleceği yapma sorumluluğunu üstlenir,

yeni başlangıçlar gerçekleştirir. ”



Doğru bilgiye ulaşır.



Araştırmacı ve sorgulayıcı tutumunu hiçbir zaman kaybetmez. Akademik doğruluğu sınanmış bilgiyi farklı alanlardaki yaklaşımlarla yorumlayarak, yeniden inşa eder ve etkili biçimde kullanır. Akademik ve kültürel araştırmalarını yaparken, uluslararası ölçekte kurulan Terakki kütüphanelerinin otomasyon sisteminden yararlanır.



Geleceği kendi düşüncesine göre yapılandırmayı öğrenir.



Doku Kültürü Laboratuvarında projeler geliştirir. TÜBİTAK’a ve uluslararası bilimsel yarışmalara katılır.



Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip eder. İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bilim insanlarından bilgi edinir, sorularına birinci ağızdan cevap alır.



Yarının kendi elinde olduğunu bilir.



Çevresinde sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yaratır. Kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrikli araçlarla 2005’ten beri her yıl Shell Eco-marathon’da Türkiye’yi temsil eden tek lise olarak kararlılıkla yarışır.



FLL (First Lego League) yarışmasında yılın temasına uygun robot ve düzeneklerle projeler yapar.



Dünyasında değişim yaratır.



Hayal eder, sorgular, tartışır, anlayış ve bilgisini yapılandırır. Gerçeği yorumlamayı öğrenir. Sorunu görür, çözümü üretir. Anaokulundan başlayarak sorumluluk alır, planlarını hayata geçirir.



Uluslararası platformlarda yurt ve dünya sorunlarını paylaşır. Çevresini etkiler. Her sene çeşitli okul ve ülkelerde düzenlenen MUN (Model United Nations), JMUN (Junior Model United Nations) ve GIN (Global Issues Network) konferanslarında İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Politika, Silahsızlanma, Ekonomi ve Sosyal Güvenlik ve Çevre konularında yasa tasarıları hazırlar.



Herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya ister. İnsan ve çocuk hakları için çalışır. Onun gözünde “herkes eşit, herkes farklı” ve biriciktir. Türkiye’de ve Nepal’de toplumsal hizmet çalışmaları yapar. Kendi inisiyatifiyle yürüttüğü, kar amacı gütmeyen Mekteb-i Terakki Fonu ile uluslararası projeler üretir, bu projelerde aktif rol alır.



Yaşamdaki gelişmelere ve meydan okumalara hazırlıklıdır. Özgüvenlidir.



Başarılı olma isteğine sahip bir aktif öğreten ve öğrenendir. Ne istediğini bilir. Hedefleri doğrultusunda harekete geçer. Türkiye’de ve yurtdışında istediği üniversitelere yerleşir.



Terakkili, iyi yarınları başlatır. 1877’den beri.



Terakki’yi öğrenmek için:

www.terakki.org.tr

anadoluyakasi.terakki.org.tr